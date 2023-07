Wimbledońska "mekka seksturystyki". Władze turnieju mają dość

Wimbledon to najstarszy turniej tenisowy na świecie. Jego tradycje pozostają niezachwiane przez lata, a zasady są surowo respektowane, lecz mimo to dochodzi tam do skandali z udziałem publiczności. W zeszłym roku jeden z nich dotyczył intymnych zbliżeń między wizytatorami - w tzw. "cichym pokoju" - co zmusiło władze imprezy do reakcji.

Niecodzienny apel dyrektora wykonawczego obiektów. Poprosiła o korzystanie z pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem

Sally Bolton, dyrektor wykonawczy obiektów All England Lawn Tennis and Croquet Club, na których rozgrywany jest Wimbledon, poprosiła widzów, aby nie korzystali z "cichych pokoi" przeznaczonych do modlitwy lub karmienia dzieci w innym celu. Stało się tak dlatego, że niektórzy widzowie skarżyli się na intymne dźwięki, które nieustannie dochodzą z tych pomieszczeń.

Najbardziej sławnym i popularnym stało się pomieszczenie usytuowane przy korcie numer 12, które nazwano nawet "mekką seksturystyki". Niestety proceder, który rozpoczął się w poprzednim roku, wciąż trwa, mimo próśb ze strony gospodarzy obiektu. - Para zniknęła w środku, zamknęła drzwi i zniknęli na wieki. Na drzwiach widniał napis "zajęte". Kiedy wyszli, śmiali się. Dziewczyna była w długiej, zwiewnej letniej sukience i nie było wątpliwości, co robią - napisał w internecie jeden z kibiców.

Dyrektor wykonawczy areny zmagań Wimbledonu w swoim komunikacie poprosiła, aby pomieszczenia były traktowane z szacunkiem i używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Tylko pierwszego dnia turniej obejrzało 36 tysięcy widzów. Oczekuje się, że w ciągu dwóch tygodni na mecze przewinie się tam nawet pół miliona osób. - To naprawdę ważne miejsce. Zachowamy je i upewnimy się, że ludzie będą z niego właściwie korzystać. Jeśli odwiedzający potrzebują miejsca do modlitwy, jest to najcichsze miejsce. Istnieje również możliwość karmienia piersią. Ale jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że jest to wykorzystywane we właściwy sposób - powiedziała Sally Bolton.

Jak można zaobserwować, organizatorzy Wimbledonu nie mają łatwych dni na początku turnieju. Spore problemy sprawia im pogoda, która nie pozwoliła rozgrywać meczów we wtorek, a do czwartku wciąż nie zamknięto zmagań w pierwszej rundzie. Na szczęście nie wpływa to na Igę Świątek, która swoje spotkania rozgrywa na zadaszonych obiektach i jest już w trzeciej rundzie imprezy.