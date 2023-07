Wimbledon. O której gra Magda Linette? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Ostatnie dni na Wimbledonie nie należą do najłatwiejszych z powodu intensywnych opadów deszczu. Przekonał się o tym m.in. Hubert Hurkacz, którego mecz został przeniesiony ze środy na czwartek. Tym samym 6 lipca w Londynie odbędą się dwa polskie spotkania, bo zagra też Magda Linette. Z kolei liderka światowych list Iga Świątek jest już w III rundzie turnieju.

Magda Linette gra o awans do kolejnej rundy. Doświadczona rywalka

Jako trzeci czwartkowy mecz na korcie numer dziewięć odbędzie się spotkanie Magdy Linette z Barborą Strycovą. Obie panie powalczą o trzecią rundę turnieju. Choć faworytką wydaje się być reprezentantka Polski, to rywalki nie można lekceważyć. To 37-letnia zawodniczka z ogromnym doświadczeniem, która w 2019 roku dotarła aż do półfinału Wimbledonu. Ponadto ma na koncie dwa zwycięstwa w turniejach z cyklu WTA (Quebec 2011, Linz 2017).

Strycova w I rundzie Wimbledonu pokonała 6:1, 7:5 Belgijkę Marynę Zanevską (88. WTA). Z kolei Magda Linette wyeliminowała Szwajcarkę Jil Teichmann po zwycięstwie 6:3, 6:2. W przeszłości Polka z Czeszką ani razu nie spotkały się na zawodowych kortach - czwartkowy mecz będzie zatem ich pierwszym starciem (121. WTA).

O której na Wimbledonie gra Magda Linette? Gdzie oglądać mecz ze Strycovą? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Magdy Linette z Barborą Strycovą zaplanowano jako trzeci w kolejności od 12:00. To oznacza, że tenisistki wyjdą na kort numer dziewięć najwcześniej o 15:00 czasu polskiego. Przed starciem Polki z Czeszką odbędzie się jeszcze mecz Lindy Noskovej (45. WTA) z Dalmą Galfi (126. WTA), a także swój przerwany mecz dokończą Christopher O' Connell (73. ATP) z Hamadem Medjedoviciem (156. WTA). Transmisja spotkania Magdy Linette na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.