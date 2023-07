16-letnia Rosjanka nadal zachwyca. Tym razem na Wimbledonie. Historyczne zwycięstwo

16-letnia Mirra Andriejewa (102. WTA) to bez wątpienia jedna z największych nadziei rosyjskiego tenisa. Na początku tego roku przegrała w finale juniorskiego Australian Open. W ostatnich miesiącach udanie walczy z najlepszymi tenisistkami świata. Andriejewa w turnieju WTA 1000 w Madrycie dotarła do IV rundy, w której przegrała z późniejszą triumfatorką imprezy, Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA) 3:6, 1:6. Potem młoda Rosjanka udanie przeszła kwalifikacje Rolanda Garrosa i awansowała nawet do III rundy turnieju głównego. Przegrała wtedy z Amerykanką Coco Gauff (7. WTA) 7:6, 1:6, 1:6.

16-letnia Mirra Andriejewa znów zachwyca

Teraz Mirra Andriejewa musiała też walczyć w kwalifikacjach Wimbledonu. Rosjanka poradziła sobie w nich i awansowała do turnieju głównego. Po raz pierwszy w karierze walczyła w I rundzie Wimbledonu. Zmierzyła się z wyżej notowaną w rankingu WTA (o 37 miejsc) z Chinką Xiyu Wang (65. WTA). O losach pierwszego seta zadecydowało jedno przełamanie. Rosjanka w siódmym gemie odebrała serwis rywalce, a potem wygrała seta 6:4. W drugiej partii lepsza była Chinka, zwyciężając po tylko jednym przełamaniu 6:3. O losach spotkania zadecydował trzeci set. W nim przy stanie 6:5 dla Rosjanki serwowała Chinka. Przy stanie 30:30 przegrała dwa punkty z rzędu i cały mecz. Trwał on dwie godziny, 26 minut.

Rosjanka miała mniej winnerów (23-35), ale też popełniła zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów (27-45).

Dzięki zwycięstwu Mirra Andriejewa została w wieku 16 lat i dwóch miesięcy piątą najmłodszą zawodniczką od 2000 roku, której udało się wygrać mecz na Wimbledonie. Młodsze były tylko: Amerykanka Coco Gauff (15 lat i 3 miesiące), Bułgarka Sesił Karatanczewa (15 lat i 10 miesięcy), Czeszka Nicole Vaidisova (16 lat i miesiąc) oraz Maria Szarapowa (16 lat i 2 miesiące).

Mirra Andriejewa w II rundzie Wimbledonu czeka trudne zadanie. Zmierzy się bowiem z rozstawiona w turnieju z "10" Czeszką Barborą Krejcikovą (11. WTA).