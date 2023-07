Co za uderzenie Świątek. Szokująca precyzja. Komentatora aż zaczęły boleć kolana [WIDEO]

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu awansowała do III rundy Wimbledonu. Numer jeden światowego tenisa po momentami świetnej grze w godzinę, dziesięć minut pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) 6:2, 6:0. - Ani zasiadający w loży honorowej David Beckham, ani dzwonek telefonu komórkowego jednego z kibiców nie rozproszył Igi Świątek. Nie zagrała może jeszcze idealnie, ale już bardzo dobrze. Po jednej z wygranych akcji z radości aż podskoczyła, a inną mocno zaskoczyła publiczność. Hiszpanka zebrała sporo braw za kilka zagrań, ale słyszalne co jakiś czas "Vamos, Sara" nie wystarczyło, by sprawiła sensację - pisała nasza korespondentka z Londynu, Agnieszka Niedziałek.

Iga Świątek z Sarą Sorribes Tormo pokazała kilka bardzo efektownych akcji. Jedną z nich zagrała w drugim secie przy jej prowadzeniu 3:0 i serwisie rywalki. Hiszpanka zaserwowała, a Iga Świątek popisała się returnem z forhendu w linię z trudnej pozycji, będąc bardzo nisko na nogach.

- Trafiła na linię, precyzyjnie. Oczywiście było tutaj dużo szczęścia, za co Iga przeprosiła rywalkę, ale znowu zmuszona była być bardzo nisko na nogach w momencie uderzenia, bo piłka skręcała. Jeszcze jakby trochę skręciła, to byłaby już poza zasięgiem Igi. Zobaczcie Państwo, jak było nisko na nogach, aż mnie kolana zaczęły boleć - mówił Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Iga Świątek w piątek w III rundzie Wimbledonu zagra ze zwyciężczynią czwartkowego spotkania: Petra Martić (Chorwacja, 29. WTA) - Diane Parry (Francja, 96. WTA). Całą drabinkę Igi Świątek można zobaczyć w tym linku.