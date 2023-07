Najgorętsza para w tenisie zdecydowała się na kolejny krok. Wielkie wyzwanie przed nimi

O związku czołowych tenisistów świata zrobiło się głośno w połowie czerwca. Paula Badosa (35. WTA) oraz Stefanos Tsitsipas (5. ATP) spędzili wspólne wakacje w Dubaju, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. Na jednym z nagrań uchwycono, jak Hiszpanka bawiła się włosami partnera i nie szczędziła mu czułości. Wkrótce sama potwierdziła ich bliską relację. - Tak, chodzę z nim - wyznała na łamach magazynu plotkarskiego "Hello". Para spędza wolne chwile we wspólnym towarzystwie. Okazuje się jednak, że już niedługo połączą siły także na korcie.

Tsitsipas i Badosa spotkają się na korcie. Zagrają w mikście Wimbledonu

Badosa i Tsitsipas rywalizują obecnie na Wimbledonie. Oboje pewnie awansowali do II rundy. Hiszpanka bez większych kłopotów pokonała 6:3, 6:3 Alison Riske-Amritraj (141. WTA) z kolei jej partner życiowy triumfował w starciu z Dominikiem Thiemem (91, ATP) 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6. Teraz oboje przygotowują się do kolejnych spotkań, ale już wiadomo, że nie będą rywalizować tylko w singlu.

W środę poinformowano, że Tsitsipas i Badosa utworzą parę w mikście na londyńskich kortach. Już w I rundzie czeka ich spore wyzwanie. Ich rywalami będzie najwyżej rozstawiony duet - Austin Krajicek i Jessica Pegula. Amerykanin to lider rankingu deblistów, z kolei jego rodaczka zajmuje w nim trzecie miejsce. Nic dziwnego, że to właśnie w nich upatruje się głównych faworytów do triumfu.

Co ciekawe, Hiszpanka i Grek nie będą jedyną parą na Wimbledonie, która pozostaje w związku i zagra wspólnie w mikście. Taki duet stworzą też Katie Boulter (89. WTA) i Alex de Minaur (17. ATP).

Tsitsipas zachwycony relacją z Badosą

Związek Badosy z Tsitsipasem kwitnie już od kilku tygodni. Para jest ze sobą szczęśliwa, o czym bliżej opowiedział sam tenisista.

- Nigdy wcześniej nie czułem tego rodzaju więzi. (...) Mogę robić to, co kocham i robić to z kimś, kto całkowicie mnie rozumie. Paula bardzo zaimponowała mi swoją mądrością. Oczywiście jest bardzo atrakcyjna, ale czasami to właśnie dusza jest ważniejsza, a ja się w niej zakochałem. To bardzo rzadkie, ale takie rzeczy się zdarzają. To tak, jakbyśmy mieli tę samą tożsamość: ten sam styl życia, te same pragnienia, te same pasje, te same ambicje. Wszystko to samo. Wspaniale jest być tego częścią i doświadczać tego każdego dnia - mówił Tsitsipas w jednym z wywiadów.