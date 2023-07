Takiego końca konferencji nikt się nie spodziewał. Kostiuk zaskoczyła na Wimbledonie

Marta Kostiuk (28. WTA) przystępowała do Wimbledonu, znajdując się na niechlubnej fali trzech porażek z rzędu. Ponadto wylosowała w pierwszej rundzie ósmą rakietę świata Marię Sakkari. Gdyby tego było mało, to przegrała pierwszego seta 0:6. I mimo to udało jej się wygrać. W niesamowitym stylu odwróciła losy tego spotkania i pokonała rywalkę 0:6, 7:5, 6:2. Ukrainka zaskoczyła nie tylko na korcie, ale również podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Wimbledon. Kostiuk zaskoczyła podczas konferencji prasowej. Podziękowała dziennikarzom

Kilka godzin temu portal WP SportoweFakty opublikował rozmowę z Kostiuk, w której zapytano ją m.in. o to, czy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, udało jej się utrzymać przyjacielskie relacje z jakąś z rosyjskich zawodniczek. Ponadto 21-latka w pięknych słowach wypowiedziała się o Idze Świątek.

Tuż po zakończeniu środowego starcia Kostiuk udała się na spotkanie z mediami, podczas którego odpowiedziała na kilka pytań związanych z wygranym meczem. Niespodziewanie na sam koniec zdecydowała się zabrać głos. "Jest to pierwsza konferencja prasowa, na której nie zapytano mnie o rosyjskich zawodników, więc dziękuję wszystkim" - powiedziała, cytowana przez The Tennis Letter.

Jeszcze nie tak dawno Ukrainka została wygwizdana przez francuską publiczność po spotkaniu pierwszej rundy Rolanda Garrosa, w której przegrała z Aryną Sabalenką 3:6, 2:6. Była konsekwentna w swoich postanowieniach i nie podała ręki Białorusince, przez co spadła na nią lawina krytyki.

Kostiuk w kolejnej rundzie zmierzy się z Paulą Badosą (35. WTA). Hiszpanka w pierwszym meczu wygrała z Alison Riske-Amritaj (141. WTA) 6:3, 6:3. Starcie Kostiuk - Badosa odbędzie się w najprawdopodobniej w czwartek 6 lipca.