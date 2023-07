Dobre wieści dla Igi Świątek. To może jej pomóc w walce o awans

Iga Świątek jest w bardzo dobrej formie. Po zwycięstwie w turnieju Rolanda Garrosa świetnie spisywała się na kortach w Bad Homburgu, jednak na drodze do triumfu stanęły problemy ze zdrowiem. Kibice martwili się, czy będzie w stanie powrócić do optymalnej dyspozycji na zawody Wimbledonu. Udało się. Liderka światowego rankingu awansowała w środę do trzeciej rundy zmagań i mimo to, że nie zna jeszcze rywalki, to jeden element będzie już działał na jej korzyść.

Wimbledon. Iga Świątek ma przewagę nad kolejną rywalką. Odpocznie znacznie dłużej

Polka w pierwszej rundzie pewnie pokonała Chinkę Lin Zhu (34. WTA) 6:1, 6:3. Podobnie było również w środę, kiedy w drugim meczu podczas tych prestiżowych zawodów zmierzyła się z Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Bez żadnych problemów rozbiła rywalkę 6:2, 6:0 i awansowała do trzeciej rundy.

W kolejnym etapie pierwsza rakieta świata zagra ze zwyciężczynią pary Diane Parry (96. WTA) - Petra Martić (29. WTA). I już na starcie będzie miała przewagę nad kolejną rywalką, ponieważ francusko-chorwackie starcie, które pierwotnie miało odbyć się w środę, zostało przełożone na czwartek 6 lipca. Oznacza to, że Polka będzie miała co najmniej kilkadziesiąt godzin więcej na odpoczynek niż jej kolejna przeciwniczka.

Następne spotkanie Świątek odbędzie się najprawdopodobniej w piątek 7 lipca. Tegoroczne losowanie było niezwykle korzystne dla naszej zawodniczki, która w pierwszych etapach rywalizacji zmierzy się z teoretycznie łatwiejszymi rywalkami. Zarówno Aryna Sabalenka (2. WTA), jak i Jelena Rybakina (3. WTA) trafiły do dolnej połówki, dlatego Polka będzie mogła zagrać z nimi dopiero w finale. Ponadto w zawodach nie zobaczymy już m.in. Marii Sakkari (8. WTA), która w pierwszej rundzie sensacyjnie doznała bolesnej porażki.