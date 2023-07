Stało się. Przeprowadzili "atak" na Wimbledonie. Policja w akcji [WIDEO]

Do incydentu doszło podczas meczu pomiędzy Grigorem Dimitrowem a Sho Shimabukuro (3:0) w pierwszej rundzie Wimbledonu. Niespodziewanie na korcie pojawiła się para aktywistów, reprezentujących zgromadzenie "Just Stop Oil", którzy rozrzucili pomarańczowe konfetti oraz kawałki puzzli. Spotkanie zostało przerwane, a do akcji wkroczyły służby porządkowe.

3 https://twitter.com/MartinxLFC/status/1676580801293570048 Otwórz galerię Na Gazeta.pl