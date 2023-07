Jest oficjalna decyzja ws. meczu Hurkacza na Wimbledonie. Pilna zmiana!

Organizatorzy tegorocznego Wimbledonu nie mają łatwego życia. Już od pierwszego dnia turnieju deszcz daje się we znaki. W poniedziałek przerwane były m.in. mecze Igi Świątek, Huberta Hurkacza oraz Magdy Linette. Padało także we wtorek - część spotkań została przeniesiona na środę. Niestety dziś także nad Londynem zebrały się czarne chmury i opady deszczu , które zmusiły Anglików do ponownego wprowadzania korekt w planie gier.

Hubert Hurkacz w środę nie zagra! Zapadła decyzja

Zmiany dotknęły także Huberta Hurkacza. Polak miał w środę rozegrać spotkanie II rundy z Brytyjczykiem Janem Choinskim. Tuż po godzinie 16:00 stało się jasne, że obaj tenisiści w środę nie pojawią się na korcie nr 12. Zapadła decyzja o przeniesieniu meczu na czwartek 6 lipca.

Spotkanie Huberta Hurkacza z Choinskim było pierwotnie zaplanowane jako piąte w kolejności na korcie numer 12. Wcześniej na tym obiekcie miały odbyć się dwa zaległe mecze z wtorku - Radu Albota z Denisem Shapolavovem oraz Lorenzo Sonego z Matteo Berrettinim, a także dwa mecze II rundy pań - Beatriz Haddad Mai z Julią Putncewą oraz Karoliny Muchovej z Jule Niemeier. Pogoda jednak storpedowała te plany i z minuty na minutę coraz bardziej realne wydawało się przełożenie starcia Polaka z Brytyjczykiem.

Obecnie nie wiadomo, o której godzinie w czwartek rozpocznie się przełożone spotkanie Huberta Hurkacza. Będzie to wiadomo po opublikowaniu przez organizatorów oficjalnego planu gier na kolejny dzień rywalizacji.

Oprócz Hurkacza w czwartek na kortach powinna pojawić się też Magda Linette, która w II rundzie Wimbledonu zagra z Czeszką Barborą Strycovą.