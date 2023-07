Ukrainka oceniła działania WTA ws. Rosjan i Białorusinów. Prosto z mostu

Po wybuchu wojny w Ukrainie większość międzynarodowych federacji zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców. W zupełnie inny sposób postąpiły władze tenisa - nakazały im jedynie grę pod neutralną flagą. Z takimi działaniami WTA i ATP nie może pogodzić się m.in. Marta Kostiuk. - Niestety, nie jesteśmy sportowcami niezależnymi, podlegamy zarządzeniom WTA. Nie mamy siły przebicia, aby bardziej stanowczo domagać się odsunięcia tych rywalek - mówiła w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Marta Kostiuk uderza w WTA. "To nie wystarczy"

Teraz Kostiuk ponownie zabrała głos w sprawie. W rozmowie z WP SportoweFakty wprost przyznała, że działania podejmowane przez władze tenisa są niewystarczające. Jej zdaniem surowe sankcje, takie jak wykluczenie Rosjan i Białorusinów, mogłyby przynieść pozytywny efekt i zmusić agresora do zaprzestania walk.

Jest oficjalna decyzja ws. meczu Hurkacza na Wimbledonie. Pilna zmiana!

- To nie wystarczy. I nigdy nie sądziłam inaczej. Każdy w jakiejś części ponosi odpowiedzialność za postępowanie swojego kraju. W tym aspekcie, w ciągu całego swojego życia, można podjąć wiele decyzji. Na to składa się mieszkanie w danym kraju, stanowienie jego części - podkreśliła.

Kostiuk przyznała, że nie rozumie milczenia tenisistów pochodzących z Rosji i Białorusi. Ze względu na pozycję i rozpoznawalność powinni wyrazić jawne zdanie w sprawie wojny.

- Reakcja sportowców jest dziwna, bo można wykonywać jakikolwiek zawód i twierdzić, że nie ma się nic do powiedzenia wobec działań swojego państwa. Dana osoba wykonuje swoją pracę i tyle - ale to nieprawda! Powtarzam, każdy jest częściowo odpowiedzialny za to, co się dzieje w jego kraju. Na swój sposób. Dlaczego więc z zawodniczkami i zawodnikami jest inaczej? Bo WTA i ATP tak zdecydowało? - kontynuowała. Jedną z nielicznych tenisistek, które poruszają temat wojny, jest Iga Świątek. Kostiuk doceniła ten fakt i podziękowała Polce za wsparcie.

Kostiuk jak Curenko. Walczy o wykluczenie Rosjan i Białorusinów

W ostatnich tygodniach temat niewystarczających działań WTA poruszyła też Łesia Curenko. Ukrainka doznała nawet ataku paniki podczas Indian Wells. Jak się później okazało, był to efekt rozmowy z dyrektorem WTA Steve'em Simonem, który nie widział konieczności wykluczenia Rosjan i Białorusinów z rywalizacji. - Miałam nadzieję, że jakiś członek rozpocznie oficjalne śledztwo wobec Simona, który znęca się psychicznie nad osobą, która cierpi z powodu wojny. Ale nic takiego nie miało miejsca. WTA po prostu to wszystko zignorowało - mówiła Curenko w jednym z wywiadów.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Znowu to samo. Pogoda torpeduje Wimbledon. Wyjaśniamy, co z meczami Hurkacza i Świątek

Kostiuk, podobnie jak Curenko, głośno mówi o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z rywalizacji. Pokazuje też swój stosunek wobec tych przeciwniczek. Podczas tegorocznego Rolanda Garrosa nie podała ręki Arynie Sabalence, co spotkało się z negatywną reakcję trybun. Na dodatek atmosferę podgrzała sama Białorusinka, która pokazała sugestywny gest, dając do zrozumienia, że Ukrainka jest szalona.

Teraz Kostiuk rywalizuje w Wimbledonie. W I rundzie dość niespodziewanie pokonała Marię Sakkari 0:6, 7:5, 6:2.