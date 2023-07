Wielka Iga Świątek. Po tej akcji aż podskoczyła. Nie przeszkodził jej nawet telefon

O ile niebo nad kortami Wimbledonu w środę na przemian było pełne słońca i ciemnych chmur, to w grze Igi Świątek tego dnia zdecydowanie przeważało słońce. Polska tenisistka w efektownym stylu pokonała Sarę Sorribes Tormo 6:2, 6:0 w drugiej rundzie. A ponieważ spotkanie odbywało się na korcie centralnym, to popis pierwszej rakiety świata z loży honorowej obserwowało kilka znanych w Wielkiej Brytanii i nie tylko osobistości na czele z Davidem Beckhamem. I 22-latka pokazała, że na trawie radzi sobie coraz lepiej. Niemal tak dobrze jak kiedyś słynny piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

David Beckahm to nie Matthew Perry. Hiszpanka błysnęła, Świątek lśniła

Po wygranym finale ubiegłorocznego US Open Świątek przyznała, że w pewnym momencie się rozproszyła, gdy zobaczyła na trybunach Matthew Perry'ego, aktora z popularnego serialu "Przyjaciele". W środę oklaskiwał ją na żywo m.in. Beckham, który właściwie co roku stawia się w loży honorowej kortu centralnego londyńskiej imprezy. Tym występem zdecydowanie mogła zapisać się w pamięci byłego piłkarza Manchesteru United i Realu Madryt. O ile nie zrobiła tego wcześniej.

Gwiazdor angielskiego futbolu jednak 22-latki nie rozproszył. Podobnie jak i dzwonek telefonu komórkowego jednego z widzów na trybunach, który rozległ się w początkowej części meczu. Tak samo jak i kilkakrotny wybuch radości na jednym z pobliskich kortów.

Świątek w tym sezonie cały czas powtarza, że gry na trawie się uczy i ewidentnie odrobiła kolejną lekcję. W środę przeważnie popisowo w gemach serwisowych rywalki przechodziła do ofensywy. Idealnie jeszcze nie było - czasem zawodził slajs, kiedy indziej sprytniejsza okazała się rywalka.

Plasująca się na 84. miejscu w rankingu WTA Sorribes Tormo, która nigdy nie przeszła w Wimbledonie drugiej rundy, nieco niespodziewanie w trzecim gemie popisała się - ku uciesze publiczności - przełamaniem powrotnym. Gdy Polka w pierwszej wymianie kolejnego gema zdobyła punkt, to aż podskoczyła z radości, a kilka minut później wyszła na prowadzenie 3:1 w tej odsłonie.

Najwięcej braw od publiczności zebrała przy stanie 5:2. Po skrócie Hiszpanki na trybunach słychać było charakterystyczny odgłos, gdy ktoś z tenisistów zagrywa bardzo trudną piłkę i wydaje się, że rywal nie ma szans jej już sięgnąć. Polka jednak dobiegła i popisała się efektownym winnerem.

Sorribes Tormo również mogła liczyć na docenienie, bo parę razy zrobiła dobry użytek ze swojej techniki. Poza tym publiczność dopingowała ją, bo chciała, by pojedynek trwał jak najdłużej. Co jakiś czas niosło się też z ust jednego z kibiców "Vamos, Sara". Ale to było zdecydowanie za mało na Świątek.