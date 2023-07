"Ona jest nową ikoną". Tenis stał się sportem narodowym

Eksperci są zgodni - tegoroczny Wimbledon wygra jedna z przedstawicielek kobiecej "Wielkiej Trójki", czyli Iga Świątek, Aryna Sabalenka lub Elena Rybakina. To te trzy zawodniczki podzieliły między sobą wielkoszlemowe łupy po zakończeniu kariery przez Ash Barty. Trzy z pięciu takich imprez wygrała Iga Świątek - dwa razy Roland Garros oraz US Open. Jednokrotnie triumfowała Elena Rybakina (Wimbledon 2022) oraz Aryna Sabalenka (Australian Open 2023).

Jednakże jedyne Kazaszka wygrała turniej, nie będąc jego jedną z faworytek. W dodatku dotarł do finału Australian Open oraz doszusowała do obu rywalek w rankingu WTA, mimo że nie otrzymała dwóch tysięcy punktów za wygranie Wimbledonu.

Szef Kazachskiej Federacji Tenisowej pochwalił swoją rodaczkę, podkreślając osiągnięcia i jej potencjał jako wschodzącej gwiazdy sportu. - Naszym najlepszym sportowcem był Giennadij Gołowkin, bokser, ale teraz wszyscy mówią tylko o Elenie Rybakinie. Ona jest nową ikoną, a to jest inna sytuacja. Cieszymy się, że zachęca nowe pokolenie dzieci do gry w tenisa - powiedział.

- Kiedy wracam do domu w Kazachstanie, widzę, że wszystkie korty tenisowe są zajęte. Czasami jest mi nawet trudno znaleźć kort do treningu, ponieważ dużo dzieci gra w tenisa, wielu amatorów gra w tenisa - wyznał natomiast dla Guardiana Michaił Kukuszkin, przez długi czas jedyny kazachski tenisista w stawce ATP.

Numer 3 na świecie wycofała się z turnieju WTA 500 w Eastbourne w tygodniu poprzedzającym Wimbledon. To wzbudziło wątpliwości co do jej przygotowania do imprezy wielkoszlemowej, zwłaszcza że wcześniej w trakcie Roland Garros nie wyszła na kort z powodu skutków alergii.

Obrończyni tytułu z problemami, ale jednak przebrnęła pierwszą rundę. 4:6, 6:1, 6:2 pokonała Amerykankę Shelby Rogers. W drugiej rundzie Rybakina zmierzy się z Nao Hibino lub Alize Cornet. Francuzka jest dobrze znana polskich kibicom, gdyż to ona przed rokiem wyeliminowała z Wimbledonu Igę Świątek w trzeciej rundzie.