Szokujące wyznanie byłej żony Borisa Beckera. "Ból nie ustępował"

29 kwietnia 2022 niemiecki były tenisista Boris Becker został skazany przez Sąd Najwyższy w Londynie na dwa i pół roku więzienia za oszustwa podatkowe. Przestępstwa, których był winien, dotyczyły przede wszystkim prania brudnych pieniędzy. Wcześniej Niemiec został bankrutem, gdyż nie był w stanie pokryć swoich zobowiązań. W 2020 roku oszacowano jego długi na 55 milionów funtów.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Była żona Borisa Becker opowiada o rozstaniu z tenisistą. "Próbowałam każdego grzyba, narkotyku, alkoholu..."

Sześciokrotny mistrz wielkoszlemowy kilka miesięcy opuścił więzienie - gdzie przeszedł wewnętrzną przemianę oraz przeszedł na stoicyzm - i został deportowany do Niemiec, gdzie wyszedł na wolność. Było to możliwe dzięki specjalnej przepustce otrzymanej pod warunkiem, że nie wróci do Wielkiej Brytanii, aby zmniejszyć koszty utrzymania więźniów w tamtejszych zakładach. Obecnie Boris Becker, który według rankingu ESPN znalazł się na liście 20 najlepszych tenisistów wszechczasów układa sobie życie na nowo.

Ojciec Igi Świątek o relacjach córki z Aryną Sabalenką. Jednoznaczne słowa

Aby wyjść na prostą, najpierw trzeba rozliczyć się z przeszłością, a 55-latek chce to zrobić za pomocą serialu dokumentalnego "Boris Becker: The Rise and Fall", produkcji ITVX. Jedną z postaci, zabierającej w nim głos będzie Sharlely "Lilly" Becker, druga żona tenisisty. Para była małżeństwem od 2009 do 2018 roku, choć zaczęli się spotykać już w 2005 roku, lecz wówczas ich związek trwał trzy lata. - Nigdy nie czułam się tak brzydka, stara i niechciana - wspomina tamto rozstanie holenderska modelka.

"Lilly" przeżywała je bardzo mocno, zwłaszcza że niedługo później Niemiec ogłosił zaręczyny z Alessandrą Meyer-Wolden, która była córką jego byłego menadżera. Była od niego piętnaście lat młodsza. - To było trudne. Ból nie ustępował. Próbowałam każdego grzyba, każdego narkotyku, każdego alkoholu na Ibizie. Nie mogłam nawet upić się na tyle, by zapomnieć o tym facecie - kontynuowała Holenderka.

Legendarny Mats Wilander zaskakująco o Idze Świątek. Nikt nie zwrócił na to uwagi

Pomimo tego trudnego zerwania, para pogodziła się i szybko wznowiła swój związek po rozpadzie relacji Borisa z poprzednią kobietą. W 2009 roku Sharlely i Boris ogłosili swoje zaręczyny, a w 2010 roku urodził im się syn, Amadeus. Ta bajka nie trwała jednak długo. Para na dobre rozstała się w 2018 roku, lecz kobieta zapewniła, że nadal kocha swojego byłego męża.