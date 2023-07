Tak Rybakina zareagowała na słowa "Wielka Trójka"

Coraz częściej w kobiecym tenisie mówi się o rywalizacji "Wielkiej Trójki" - sformułowania, które powstało na wzór męskich rozgrywek, które przez blisko dwie dekady zostały zdominowane przez Rafaela Nadala, Novaka Djokovicia oraz Rogera Federera. U pań tę elitę miały stworzyć Iga Świątek, Aryna Sabalenka oraz Elena Rybakina.

Rybakina wypowiedziała się o "Wielkiej Trójce" wśród kobiet. "Słyszę o tym tylko na konferencjach"

To te trzy zawodniczki rozdzieliły między sobą tytuły wielkoszlemowe po zakończeniu kariery przez Ash Barty. Trzy z pięciu imprez wygrała Iga Świątek - dwa razy Roland Garros oraz US Open. Jednokrotnie triumfowała Elena Rybakina (Wimbledon 2022) oraz Aryna Sabalenka (Australian Open 2023).

Kazaszka grała również w finale w Melbourne, gdzie po drodze w czwartej rundzie pokonała Igę Świątek. 24-latka rankingowo do tej dwójki doskoczyła najpóźniej, lecz wynikało to z braku przyznanych punktów za ubiegłoroczny Wimbledon. Stąd również jej ponad trzytysięczna strata do Polki oraz Białorusinki.

Elena Rybakina marsz po obronę tytułu w Londynie zaczęła nerwowo, gdyż od przegrania pierwszego seta z Shelby Rogers. Dwa następne padły jednak łupem rozstawionej z trójką Kazaszki, która awansowała do drugiej rundy. Po spotkaniu odniosła się m.in. do terminu "Wielkiej Trójki" w rywalizacji pań.

- Słyszę o czymś takim tylko na konferencjach prasowych. Myślę, że ludzie wspominają o tym tylko z racji pewnych wyników z przeszłości. Wciąż jest w stawce wiele świetnych zawodniczek. Za wcześnie na takie stwierdzenia o tylko trzech zawodniczkach. To nie jest tak, jak wówczas, gdy rywalizowali Roger Federer czy Novak Djoković. To za daleko posunięte stwierdzenie. Dlatego ja się na tym nie koncentruję. Wciąż każda zawodniczka w stawce może wygrać z każdą - powiedziała Rybakina.

W tym sezonie Elena Rybakina triumfowała w dwóch impreza - w Indian Wells oraz Rzymie. W obu imprezach po drodze pokonywała Igę Świątek, z którą ma bilans czterech zwycięstw i jedną porażkę, choć w stolicy Włoch Polka poddała mecz z powodu kontuzji.