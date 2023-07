Problemy polskiej tenisistki tuż po Wimbledonie. "Rakieta na bok"

Sezon na kortach trawiastych był bardzo udany dla Magdaleny Fręch. Polka nieźle zaprezentowała się w Nottingham, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Podobny wynik osiągnęła w Birmingham, w imprezie rangi WTA 500, w której przebrnęła przez kwalifikacje, a potem w dramatycznych okolicznościach przegrała z Jeleną Ostapenko, mimo że prowadziła już 4:0 w drugiej partii po wygraniu pierwszej.

Fręch doceniła rywalkę i zdradziła plany na przyszłość. "Rakieta na bok"

Dobre wyniki pozwoliły jej awansować na najlepsze w karierze miejsce w rankingu - 68. WTA - lecz jest ono dalekie do pozycji 32., która daje rozstawienie w turnieju wielkoszlemowym. Z tego powodu 25-latka w pierwszej rundzie Wimbledonu trafiła na Ons Jabeur (6. WTA). Tunezyjka to jedna z najlepszych zawodniczek na świecie i finalistka tej imprezy sprzed roku. Fręch walczyła dzielnie, ale przegrała 3:6, 3:6.

- Dużą różnicę zrobił serwis. Dużo więcej serwowałam drugim, procent pierwszego był zbyt niski, aby myśleć o wygraniu meczu. Ona się rozegrała i zagrała naprawdę bardzo dobry mecz. Mało niewymuszonych błędów, dużo winnerów, zmiany rytmu. Myślę, że zdecydowanie to był jej jeden z lepszych meczów, jakie ostatnio widziałam - przyznała Fręch przed kamerami "Polsatu Sport". Polka zanotowała 63 proc. trafionego pierwszego serwisu, ale tylko 55 proc. takich piłek zanotowała na swoją korzyść. Tunezyjka wygrała aż 88 proc. punktów po trafionym pierwszym podaniu.

- Wracam do domu, odpoczywam po całym sezonie trawiastym. Mam pewne problemy zdrowotne . Rakieta na bok, ciało musi dojść do siebie i zaczynam przygotowania do nawierzchni twardej - zakończyła Polka.

Te słowa mogą być przyczyną, dlaczego nazwiska 25-latki próżno było szukać w liście głoszeń do turnieju w Warszawie, który odbędzie się w terminie 24-30 lipca, mimo iż nawierzchnia została zmieniona na twardą, aby dostosować się do kalendarza cyklu WTA Tour, gdyż wówczas turnieje rozgrywa się już głównie na betonie.