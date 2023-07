"To nie tak powinno wyglądać". Ojciec Igi Świątek: Zrobili z Sabalenki ofiarę

Iga Świątek była jedną z bohaterek drugiego sezonu serialu "Break Point" na Netfliksie. W pierwszym sezonie Polce nie poświęcono zbyt wiele miejsca, natomiast w kolejnym została potraktowana nieco po macoszemu. Początek jej historii Netflix datuje na półfinałowe starcie z Aryną Sabalenką podczas zeszłorocznego US Open. Ciężko się jednak nie oprzeć wrażeniu, że potencjał na opowiedzenie historii Igi został nieco zmarnowany przez Netfliksa.

Ojciec Świątek skrytykował postawę Netfliksa. "To nie tak powinno wyglądać"

Nieco szerzej o postawie Netfliksa wypowiedział się Tomasz Świątek podczas konferencji prasowej przed turniejem BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie. Ojciec liderki rankingu stwierdził wprost, że serial nie przypadł mu do gustu. - Nie podobał mi się serial. Z jednej strony zrobili z Sabalenki ofiarę, a Iga przebija się tam w mniejszym stopniu. Ekipa filmowała całe wydarzenie z Krakowa (Świątek i przyjaciele dla Ukrainy - red.), a pokazała tylko kilka sekund, jak Iga stoi z napisem "Iga Świątek Team". Nie tak to powinno wyglądać - powiedział.

Ojciec Świątek odniósł się też do tego, jakie jej córka ma relacje z Aryną Sabalenką (2. WTA). Z jego słów wynika, że między zawodniczkami nie ma złej krwi i są sobie obojętne. - Nie wiem nawet, czy mówią do siebie "cześć", ale nigdy nie wymieniały pomiędzy sobą głębszych zdań. Iga kiedyś zdecydowanie lepiej się czuła, rozmawiając z Paulą Badosą (35. WTA), ale odkąd ona zmieniła swoje poglądy po wybuchu wojny, to ich relacje osłabły. WTA się broni przed pytaniami tego rodzaju - podkreśla Tomasz Świątek (za: sport.wprost.pl).

Turniej WTA 250 w Warszawie będzie rozgrywany w dniach 24-30 lipca. W zeszłym roku tytuł zdobyła Francuzka Caroline Garcia (5. WTA). W tegorocznym turnieju w drabince zabraknie Magdy Linette (24. WTA) i Magdaleny Fręch (70. WTA). Dziką kartę do turnieju otrzymała Maja Chwalińska (334. WTA), a Weronika Ewald (1195. WTA) ma dziką kartę do eliminacji. Wydarzenie będzie odbywać się na kortach Legii Warszawa tak jak w zeszłym roku.