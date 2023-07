Uwaga na godzinę meczu Igi Świątek. Chaos na Wimbledonie. Aż 87 meczów

We wtorek pogoda mocno pokrzyżowała plany organizatorom Wimbledonu. Z powodu deszczu rywalizowano tylko na dwóch głównych arenach, które posiadają zadaszenie, przez co rozegrano raptem sześć spotkań, plus dokończono dwa z poniedziałku. Z tego powodu na środę zaplanowano aż 87 pojedynków!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znowu w akcji! O której zagrają Polacy?

Wiemy już, że jeśli sytuacja się powtórzy, to nie przeszkodzi to w rozegraniu spotkania Igi Świątek, która sprawnie pokonała pierwszą rywalką w turnieju, którą była Chinka Lin Zhu. Liderka światowego rankingu tym razem zagra na korcie centralnym. Będzie to drugie spotkanie dnia od godz. 14:30. Przed nią zagrają panie, więc Polki w akcji możemy spodziewać się około godz. 16:30.

Jej przeciwniczką w drugiej rundzie Wimbledonu będzie Sara Sorribes Tormo (84. WTA). Hiszpanka na inauguracje turnieju ograła Martinę Trevisan (64. WTA), którą wciąż czeka na pierwszy triumf na Wimbledonie. Natomiast Sorribes Tormo na trawie nigdy nie przeszła drugiej rundy wielkoszlemowej. To będzie pierwszy pojedynek obu pań.

W środę na kort wyjdzie również Hubert Hurkacz, który mocno rozbudził nasze apetyty po pewnym trzysetowym zwycięstwie nad Albertem Ramosem Vinolasem. Polak tym razem zmierzy się z Janem Choinskim na korcie numer 12. Przy tym spotkaniu znajduje się adnotacja, że nie zacznie się przed godz. 17:30, lecz możemy sądzić, że i tak zacznie się ono później. To będzie ostatni, piąty, mecz na tym obiekcie. Wcześniej dwa pojedynki stoczą panie oraz zostaną dokończone dwa starcia męskie.

Jan Choinski (164. ATP) to reprezentant gospodarzy, który w turnieju głównym gra z dziką kartą. W pierwszej rundzie w czterech setach pokonał Dusana Lajovicia. To będzie jego pierwszy pojedynek z Hubertem Hurkaczem, w którym Polak jest murowanym faworytem.

Co będzie się działo w środę na Wimbledonie oprócz meczu Polaków? Przed Igą Świątek na korcie centralnym zagra Daria Kasatkina (10. WTA) z Jodie Burrage (108. WTA), która bardzo dobrze prezentuje się podczas sezonu na trawie. Dzień na tym obiekcie zamknie Novak Djoković (2. ATP), którego rywalem będzie Jordan Thompson (70. ATP). Australijczyk w pierwszej rundzie wyszedł ze stanu 0:2 przeciwko Brandonowi Nakashimie.

Natomiast na korcie numer 1 dominować będą mężczyźni. Turniej rozpocznie Daniił Miedwiediew (3. ATP), który zmierzy się z brytyjską dziką kartą Arthurem Fery'm (391. ATP). Zagrają również Jannik Sinner (8. ATP) z Diego Schwartzmanem (98. ATP). Te starcia przedzieli pojedynek Heather Watson (144. WTA) z Barborą Krejcikovą (11. WTA). To również jeszcze mecze pierwszej rundy.

Gdzie oglądać Wimbledon? Transmisja TV na żywo

Wszystkie mecze Wimbledonu można oglądać na kanałach Polsatu Sport, a także na stronie polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów na Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.