Wimbledon. Wszedł na kort i zaskoczył. Ten szczegół przykuł uwagę. "Włoski styl"

Ósma rakieta świata była ogromnym faworytem starcia z Cerundolo (111. ATP) i od samego początku kontrolowała przebieg meczu. Dwa pierwsze dwa gemy rywala padły łupem Włocha, przez co wyraźnie zaznaczył, że zamierza szybko zakończyć to spotkanie. I tak się stało. Sinner wygrał 6:2, 6:2, 6:2 i awansował do drugiej rundy. Pomimo imponującego wyniku kibice zgromadzeni na obiekcie zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Sinner pojawił się na korcie z torbą Gucci. Niecodzienna sytuacja na Wimbledonie. "Włoski styl"

Wimbledon jest najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem w rozgrywkach tenisa. Nie dziwi więc fakt, że podczas tego wydarzenia zawodnicy muszą być ubrani zgodnie z regulaminem. Próby jego złamania wiążą się z surowymi konsekwencjami. W ubiegłym roku Nick Kyrgios został ukarany grzywną w wysokości 14 tys. funtów za udzielanie wywiadów w czerwonej czapce po finałowym starciu. Zasady nie dotyczą jednak toreb, z którymi tenisiści przychodzą na kort. Lukę w przepisach postanowił wykorzystać właśnie Sinner.

Włoch pojawił się na korcie ubrany na biało, ale na jego ramieniu można było dostrzec wyjątkową torbę z wygrawerowanymi inicjałami "J.S." marki Gucci, której twarzą został w zeszłym roku. Wywołało to olbrzymie poruszenie wśród kibiców, ponieważ do tej pory żaden z zawodników nie przybył na turniej Wimbledonu z taką markową torbą. "Włoski styl" - napisał włoski Eurosport. "Piękna", "wspaniała" - komentowali użytkownicy Twittera. Tenisista przekazał, że rozmawiał wcześniej na ten temat z organizatorami i nie mieli oni nic przeciwko takiemu działaniu.

Sabalenka mogła odetchnąć z ulgą, ale podczas meczu uśmiechnęła się tylko dwa razy

"Oczywiście, wiedziałem, że doprowadzi to do kontrowersji. Nigdy wcześniej nikt nie połączył mody sportowej z luksusowym stylem. Jestem bardzo dumny, że jestem częścią tej marki. Mam nadzieję, że ludzie polubią ją tak samo jak ja" - zakomunikował, cytowany przez "Daily Mail".

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Rywalka Świątek przyparta do muru na Wimbledonie. "Tak to wygląda"

Poza torbą Sinner został bohaterem światowych mediów ze względu na swoich kibiców. Po raz kolejny pojawili się oni na meczu w strojach marchewek, symbolizując incydent z udziałem tenisisty.

Dzięki zwycięstwu nad Cerundolo Sinner awansował do drugiej rundy turnieju, w której zmierzy się z Diego Schwartzmanem (98. WTA). Argentyńczyk pokonał w pierwszej rundzie 6:0, 6:3, 6:4 Miomira Kecmanovicia (41. ATP).