Rywalka Świątek przyparta do muru na Wimbledonie. "Tak to wygląda"

Trwająca wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na świat sportu, ale też na samych zawodników. Idealnym przykładem było zachowanie Aryny Sabalenki (2. WTA) podczas Rolanda Garrosa. Białorusinka nie była chętna do rozmowy z dziennikarzami i dwa razy nie brała udziału w pomeczowych konferencjach prasowych. W podobny sposób zachowała się ostatnio Wieronika Kudiermietowa (12. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Wieronika Kudiermietowa została zapytana o stosunki z Ukrainkami. "Witam się z nimi"

Rosjanka po awansie do ćwierćfinału turnieju w 's-Hertogenbosch odmówiła udziału w konferencji prasowej, o którą wnioskowała jedynie dziennikarka z Ukrainy. Podczas Wimbledonu nie zdecydowała się już na taki krok.

Kudiermietowa w meczu otwarcia zmierzyła się z Kaią Kanepi (101. WTA). Spotkanie z doświadczoną Estonką było bardzo wyrównane i zakończyło się zwycięstwem wyżej notowanej zawodniczki 7:6(7-4), 6:4. Jak można się domyśleć, losy starcia nie były głównym tematem konferencji. Rosjanka w pewnym momencie otrzymała pytanie o kontakty z zawodniczkami z Ukrainy. Mimo niechęci moderatora, który wolał "przenieść się na tematy tenisowe", 25-latka zdecydowała się odpowiedzieć.

- Dobrze, odpowiem na to pytanie. To znaczy, witam się z nimi. Mówię "cześć". Niektóre osoby odpowiadają, niektóre nie. Podobnie jak inni mówię, że tutaj po prostu jesteśmy tylko tenisistami. I tak to wygląda - stwierdziła.

Sceny na korcie centralnym. Wimbledon stał się "pośmiewiskiem" [WIDEO]

Rosjanka opowiedziała też o tym, jak została powitana przez kibiców. - Tłum był wobec mnie bardzo dobry. Kibice tutaj wspierają. Myślę, że nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzisz, jesteśmy tutaj tylko tenisistami. Przybyliśmy tu, aby rywalizować i starać się pokazać z jak najlepszej strony - podsumowała.

Rosjanie i Białorusini powrócili na Wimbledon

Dla tenisistów z Rosji i Białorusi tegoroczny turniej jest powrotem na Wimbledon. W ubiegłym roku organizatorzy londyńskiej imprezy nie dopuścili ich do rywalizacji, co nie spodobało się federacjom tenisowym. ATP i WTA zadecydowało, że punkty za ubiegłoroczną rywalizację nie były przyznawane.

Jabeur torpedowała jak nawałnica, Fręch patrzyła bezradnie. Źle trafiła

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kudiermietowa w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Marketą Vondrousovą (42. WTA), która w meczu otwarcia pokonała 6:2, 7:5 Amerykankę Peyton Stearns (59. WTA).