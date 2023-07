Sabalenka mogła odetchnąć z ulgą, ale podczas meczu uśmiechnęła się tylko dwa razy

Po niedawnym Roland Garros można było odnieść wrażenie, że Aryna Sabalenka nie jest w stanie się uwolnić od tematu wojny w Ukrainie. Pytano ją o to na każdej konferencji prasowej aż czasowo zrezygnowała z udziału w otwartych spotkaniach z dziennikarzami. Tym bardziej w ostatnich tygodniach czekano na jej występ w Wimbledonie, w którego obsadzie zabrakło poprzednio Rosjan i Białorusinów właśnie z powodu tych działań zbrojnych. Na trybunach podczas jej meczu otwarcia z Węgierką Panną Udvardy nie było jednak żadnych manifestacji na tym tle, a wiceliderka światowego rankingu pojedynkiem wygranym 6:3, 6:1 potwierdziła, że będzie się liczyć w walce o tytuł.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

- Ten powrót jest dla mnie bardzo emocjonalny. Jestem przeszczęśliwa, że wróciłam. Naprawdę tęskniłam za tym miejscem. Gdy pojawiłam się tu po raz pierwszy, to nie mogłam w to uwierzyć - wspominała Białorusinka na przedturniejowej konferencji prasowej, która w 2021 roku dotarła do półfinału.

To jednak inne jej słowa z sobotniego spotkania z mediami rozniosły się najszerzej. Zaczęła bowiem od oświadczenia, że nie będzie rozmawiać o polityce, a jedynie o tenisie i zaapelowała o uszanowanie tego. Dziennikarze jej prośbę uszanowali. W Paryżu naciskana nieraz przyznała, że jest przeciwna wspomnianej wojnie i obecnie nie popiera prezydenta swojej ojczyzny Aleksandra Łukaszenki.

Sabalenka zaczęła konferencję od oświadczenia. "Proszę, uszanujcie to"

Sobotnią konferencję 25-latka Mińska zaczęła wyraźnie spięta. Dopiero później nieco się rozluźniła. Podobnie było we wtorek, gdy zmierzyła się z 82. w rankingu WTA Udvardy. Choć być może w tym wypadku poważny wyraz twarzy był związany też z dużą koncentracją. Bo Węgierka, która przegrała wszystkie siedem wcześniejszych pojedynków z rywalkami z Top50, nie była w stanie jej w żaden sposób zagrozić.

Sabalenka po raz pierwszy uśmiechnęła się przy prowadzeniu 2:0 w pierwszym secie, gdy jakby nie dowierzała, że w jednej z akcji jednak nie zdobyła punktu. Po raz drugi uśmiechnęła się pod koniec meczu, gdy dostała dużą porcję braw za tweenera tyłem do kortu. Co prawda nie zdobyła wtedy punktu, bo Udvardy czekała czujnie przy siatce, ale publiczność i tak doceniła widowiskowe zagranie faworytki. Kolejną porcję oklasków dostała zaś po ostatniej akcji i przy okazji pomeczowego wywiadu.

W międzyczasie Białorusinka miała też kilka momentów, kiedy na jej twarzy pojawił się grymas zniechęcenia. Triumfatorce styczniowego Australian Open nieraz zdarzają się takie przykłady negatywnej mowy ciała związane ze przeżywaniem własnych pomyłek. Było też machanie rękami ze zniechęceniem. Ale to wszystko minęło i szybko rozstrzygnęła na swoją korzyść drugą odsłonę.

Publiczność przerzedziła się wyraźnie na trybunach w porównaniu z dwoma wcześniejszymi pojedynkami tego dnia. Tyle że przed pierwszym, z udziałem broniącej tytułu Jeleny Rybakiny, zorganizowano w loży honorowej krótką uroczystość na cześć uwielbianego w Londynie Rogera Federera, który w poprzednim sezonie zakończył karierę. A potem na korcie odbył się wewnętrzny brytyjski pojedynek z udziałem Andy'ego Murraya, darzonego przez tutejszych fanów równie wielką sympatią co legendarny Szwajcar.