Iga Świątek w poniedziałek bez większego trudu awansowała do II rundy Wimbledonu. Dzień później na kort wyszła z odpowiedzią jej główna rywalka - Białorusinka Aryna Sabalenka. Druga rakieta świata mierzyła się z 82. w światowym rankingu Węgierką Panną Udvardy, dla której największy sukces to zwycięstwo w challengerze w Buenos Aires. Sabalenka była oczywiście murowaną faworytką do wygranej w tym spotkaniu, tym bardziej że wielu typuje ją do zwycięstwa w całym Wimbledonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Pokaz siły Sabalenki w I rundzie Wimbledonu. Zdemolowała rywalkę w 62 minuty

Aryna Sabalenka rozpoczęła ten mecz, jak na główną faworytkę przystało. Trafiała na początku spotkania dużo więcej z piekielną mocą, niż psuła, co pozwoliło jej wygrać trzy pierwsze gemy i objąć prowadzenie 3:0. Trzeba jednak oddać Węgierce, że dwa z tych gemów były rozgrywane na przewagi, podobnie było zresztą w gemie czwartym, w którym Udvardy była już w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Ta przewaga jednego przełamania okazała się decydująca, bo choć Udvardy się starała, jak mogła, to nie potrafiła się przeciwstawić brutalnej sile swojej przeciwniczki. Więcej przełamań już w tym secie nie było, Sabalenka pewnie wygrała 6:3.

Ojciec Igi Świątek o relacjach córki z Aryną Sabalenką. Jednoznaczne słowa

W drugim secie pierwszego gema wygrała Udvardy, ale to tylko podrażniło Sabalenkę, która włączyła wyższy bieg i była już nie do zatrzymania. Wygrała sześć gemów z rzędu, w których oddała rywalce tylko siedem małych punktów i po nieco ponad godzinie zakończyła to spotkanie.

Aryna Sabalenka pewnie pokonała Węgierkę Pannę Udvardy 6:3, 6:1 w godzinę i 2 minuty, dzięki czemu awansowała do II rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W niej Sabalenka zmierzy się albo z Francuzką Warwarą Graczewą (WTA 41), albo z Włoszką Camilą Giorgi (WTA 48).