Świątek podjęła kluczową decyzję. Jej ojciec zdradził. "Jedyna słuszna droga"

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła rywalizację w tegorocznym Wimbledonie. Polka w meczu otwarcia pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (34. WTA). - Czułam się dzisiaj bardzo pewnie. Wiem, że dobrze wykonałam pracę. Cieszę się też, że w dzisiejszym meczu mogłam grać na własnych warunkach - powiedziała po meczu zadowolona 22-latka.

Świątek już podczas turnieju WTA 250 w Bad Homburg pokazywała, że coraz lepiej prezentuje się na nawierzchni trawiastej. Potwierdził to ojciec tenisistki, Tomasz Świątek, w rozmowie z "Super Expressem".

- Iga cały czas dojrzewa jako tenisistka i do trawy też musiała dorosnąć. Dzisiaj ma już kilka lat doświadczenia w tourze, a wcześniej tak naprawdę miała za sobą za mało treningów na trawie i dlatego tak to wyglądało. Teraz pojechali do Niemiec spokojnie potrenować i zagrać w turnieju w Bad Homburg. To był dobry pomysł - stwierdził. - Iga miała czas, żeby poczuć tę nawierzchnię i uwierzyć, że może na niej dobrze grać. Uważam, że to była jedyna słuszna droga - dodał.

Ojciec liderki rankingu powiedział również nieco o jej dzieciństwie. Ujawnił, że chęć rywalizacji towarzyszyła jej już od najmłodszych lat. - Iga już w dzieciństwie zawsze rywalizowała ze swoją starszą siostrą. Czasem się śmieję, że to dzięki Agacie doszła tak daleko, bo ta ich rywalizacja na każdym gruncie zawsze ją nakręcała. Agata nie czuła, że jest goniona, więc nie uciekała, natomiast Iga zawsze ją goniła. Teraz też wyznacza sobie ciągle nowe cele i to jest dobre - podsumował. Nawiązał przy okazji do starszej siostry Świątek, która była obecna podczas poniedziałkowego meczu w Londynie.

Iga Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Mecz ten odbędzie się w środę 5 lipca.