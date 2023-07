Djoković popełnił prosty błąd, a jego córka skradła show. Natychmiast pokazała, co myśli

Novak Djoković (2. ATP) w poniedziałek udanie rozpoczął bój o ósmy w karierze triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie. W pierwszej rundzie na korcie centralnym pokonał Argentyńczyka Pedro Cachina (68. ATP) 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Na zwycięstwo musiał jednak trochę poczekać, bo spotkanie w pewnym momencie przerwał deszcz.

Serb jak zwykle próbował zabawiać publiczność i gdy po przerwie wrócił na kort, dla żartów wycierał jego nawierzchnię ręcznikiem. Zgromadzonym fanom kazał zaś dmuchać, aby ją osuszyć. Mimo to po meczu najwięcej nie mówiło się o jego doskonałym kontakcie z widownią i dość wyluzowanym podejściu. Show skradł bowiem ktoś inny.

Chodzi o pięcioletnią córkę Djokovicia - Tarę. Dziewczyna wraz z mamą Jeleną zasiadła w specjalnej loży i grę przeżywała równie mocno jak ojciec. Jej reakcja po jednym z nieudanych zagrań taty była szczególnie rozczulająca. 36-latek popełnił prozaiczny błąd podczas serwisu, jakich w meczu oglądamy wiele. Po prostu zaserwował w siatkę, na co dość głośno zareagowali zebrani na widowni kibice. Wtedy to mała Tara odwróciła się w stronę siedzących wyżej fanów, przyłożyła palec do ust i wydała głośne: "Ciii". Wideo można zobaczyć tutaj.

Być może dziewczynka pomyślała, że to właśnie zbyt głośna publiczność zdekoncentrowała jej tatę i postanowiła sama zrobić z tym porządek. Urocza scenka od razu zyskała sporą popularność, wywołując uśmiech u wielu fanów tenisa.

Novak i Jelena Djokoviciowie pobrali się w 2014 r. na słynnej, malowniczej wyspie Święty Stefan w Czarnogórze. W tym samym roku urodził się ich pierwszy syn Stefan. Tara przyszła na świat we wrześniu 2017. W kolejnej rundzie tegorocznego Wimbledonu Djoković zmierzy się w środę z Australijczykiem Jordanem Thompsonem (70. ATP).