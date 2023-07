77 minut i koniec. Nie będzie kompletu Polaków w II rundzie Wimbledonu

Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz już w poniedziałek awansowali bez straty seta do II rundy Wimbledonu, a we wtorek na kort wyszła ostatnia z naszych singlistek - Magdalena Fręch. Polka miała też najtrudniejsze zadanie, bowiem musiała zmierzyć się z finalistką sprzed roku - Tunezyjką Ons Jabeur. Jabeur jednak w tym sezonie zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi, więc Fręch, która wspina się powoli w rankingu WTA (zajmuje już 70. miejsce), wcale nie stała na straconej pozycji.

Nie będzie kompletu Polaków w II rundzie. Magdalena Fręch żegna się z Wimbledonem

Do tego jednak Magdalena Fręch potrzebowała swojego najlepszego tenisa, ale tego dnia nie potrafiła zagrać na maksimum możliwości. Po wyrównanym początku pierwszego seta, przy stanie 2:2 Polka została po raz pierwszy przełamana - wprawdzie od stanu 0:40 potrafiła obronić dwa break pointy, ale już przy trzecim Jabeur objęła prowadzenie 3:2.

W dalszej części seta nieźle dysponowana Tunezyjka w pełni kontrolowała wydarzenia na korcie. Co więcej, w dziewiątym gemie tej partii zdołała raz jeszcze przełamać Polkę, co dało jej pewne zwycięstwo 6:3.

Druga partia rozpoczęła się od trzech kolejnych gemów rozgrywanych na przewagi, czego brakowało w pierwszym secie. Niestety jednak, za każdym razem w decydujących momentach lepsza okazywała się Ons Jabeur. Wtorkowy mecz był rozgrywany na warunkach Tunezyjki, która w drugim secie zaczęła od szybkiego prowadzenia 3:0.

Magdalena Fręch jednak się nie załamała i odpowiedziała w świetnym stylu. Odbudowała się, wygrała trzy kolejne gemy do 30 i niespodziewanie zrobiło się 3:3.

To niestety było wszystko, na co tego dnia stać było trzecią rakietę Polski. Jabeur znów zaczęła grać skuteczniej od Polki, po serii Fręch to ona wygrała trzy kolejne gemy, drugiego seta 6:3 i cały mecz.

Ons Jabeur pewnie pokonała Magdalenę Fręch w dwóch setach 6:3, 6:3 i bez większego trudu awansowała do II rundy Wimbledonu. Tam zagra najpewniej z Chinką Zhuoxuan Bai (WTA 191), której mecz z Belgijką Ysaline Bonaventure (WTA 91) został przerwany przy stanie 7:6, 4:0.