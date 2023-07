Niespodziewane problemy wielkiej rywalki Świątek. Zaczęło się sensacyjnie

Pierwszy dzień tegorocznego Wimbledonu przyniósł wiele radości polskim kibicom. Bardzo dobry mecz otwarcia rozegrała Iga Świątek (1. WTA), która pewnie pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (34. WTA). Zwycięstwa odnieśli również Magda Linette (24. WTA) i Hubert Hurkacz (18. ATP), meldując się w komplecie w drugiej rundzie. We wtorek rywalizację w Londynie rozpoczęła obrończyni tytułu sprzed roku, Jelena Rybakina (3. WTA).

Niespodziewany problemy Jeleny Rybakiny, przełamanie na wagę przegranego seta

Kazaszka przed startem Wimbledonu wzięła udział w jednym turnieju na kortach trawiastych. Występu w Berlinie nie może jednak zaliczyć do udanych, a wszystko za sprawą porażki już w drugiej rundzie. Forma obrończyni tytułu była więc niewiadomą, a w meczu otwarcia sprawdziła ją Amerykanka Shelby Rogers (49. WTA).

Rybakina rozpoczęła spotkanie od utraconego podania, co już na początku utrudniło jej pozycję. Późniejsze gemy padły łupem podających. Jedyną szansę na odrobienie straty i doprowadzenie do remisu Kazaszka wypracowała w piątym gemie, jednak rywalka skutecznie się wybroniła. Do końca tej partii sytuacja nie uległa już zmianie, co dało Rogers zwycięstwo 6:4 i prowadzenie w meczu.

Rybakina włączyła tryb "dominacja", dwa sety bez historii i awans do drugiej rundy Wimbledonu

Druga odsłona miała już zdecydowanie inny przebieg. Rybakina od początku zaczęła budować przewagę, dokładając do pewnie utrzymanego podania pierwsze przełamanie. Trzecia rakieta świata nie miała zamiaru się zatrzymywać i wygrała również trzy kolejne gemy, notując po drodze drugie przełamanie bez straty punktu. Przy stanie 5:0 dla Kazaszki Rogers zdołała wygrać gema serwisowego, ale na więcej nie była w stanie zdziałać. Rybakina odwdzięczyła się utrzymanym podaniem do zera, zapewniając sobie zwycięstwo 6:1.

Dominacja Kazaszki trwała w decydującym secie, którego rozpoczęła od przełamania i pewnie utrzymanego serwisu. Od stanu 2:0 obie zawodniczki wygrywały gemy przy własnym podaniu, a przełom nastąpił dopiero w siódmym gemie. Trzecia rakieta świata zanotowała drugie przełamanie, wykorzystując czwarty breakpoint i wychodząc na 5:2. Po chwili dołożyła utrzymane podanie do zera i wygrała całe spotkanie 4:6, 6:1, 6:2.

Rybakina w drugiej rundzie zmierzy się z Japonką Nao Hibino (127. WTA) lub Francuzką Alize Cornet (74. WTA). Doświadczona zawodniczka trójkolorowych niejednokrotnie pokazała, że potrafi grać z najlepszymi zawodniczkami na świecie. W trzeciej rundzie ubiegłorocznego Wimbledonu wyeliminowała bowiem Igę Świątek.