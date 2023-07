Podwójna rola Świątek. Polki z dzikimi kartami. Znamy szczegóły WTA 250 w Warszawie

Choć od poniedziałku 3 lipca oczy całego tenisowego świata są zwrócone na Londyn i Wimbledon, to w Polsce trwają przygotowania do turnieju WTA 250 w Warszawie, który w tym roku jest organizowany pod nazwą BNP Paribas Warsaw Open - miasto dołączyło bowiem do grona partnerów tytularnych.

Wiemy, kto otrzymał dziką kartę. Maja Chwalińska wystąpi w Warszawie. Weronika Ewald w kwalifikacjach

Łącznie w drabince głównej wystąpią 32 zawodniczki. We wtorek organizatorzy turnieju poinformowali o przyznaniu dzikiej karty jednej z reprezentantek Polski. Chodzi o Maję Chwalińską, która rok temu zachwycała na Wimbledonie. - Bardzo to doceniam i dziękuję serdecznie organizatorom za ponowne przyznanie mi dzikiej karty. Ogromnie się cieszę, że będę miała okazję po raz kolejny grać przed polską publicznością - powiedziała zawodniczka.

Ponadto dziką kartę na udział w kwalifikacjach do turnieju uzyskała 17-letnia Weronika Ewald, która jest uważana za jedną z naszych tenisowych nadziei. - To szansa na rozwój oraz ogrywanie się z dużo starszymi i bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Każda minuta spędzona tam będzie bardzo cenna i na pewno zaprocentuje w przyszłości, a zmiana na hard jest dla mnie jak najbardziej na plus. Bardzo dobrze czuję się na twardej nawierzchni zważywszy na to, że mam agresywny styl. Lubię prowadzić grę i nadawać swoje tempo. Za mną ostatnio m.in. turniej ITF W15 w Monastyrze, gdzie udało mi się osiągnąć drugi półfinał w turnieju zawodowym w życiu - przyznała.

Jednym z organizatorów turnieju jest Tomasz Świątek, ojciec najlepszej rakiety świata. - Cieszę się, że po raz kolejny zorganizujemy turniej tej rangi w Warszawie. W tym roku odbędzie się on na nawierzchni twardej. Większość zawodniczek kończąc Wimbledon lub sezon trawiasty od razu przygotowuje się do rywalizacji na hardzie. Poza tym doceniamy to, że zagra w nim liderka rankingu. Taka sytuacja w przyszłości może się już nie powtórzyć, chociaż wierzymy, że Iga utrzyma się na tronie jak najdłużej - powiedział.

Sama Iga Świątek zagra w Warszawie nie tylko o zwycięstwo. Ma także inne cele. Chce być prawdziwą ambasadorką tenisa. - Polscy fani jeżdżą za mną po całym świecie i bardzo to doceniam. Zawsze na trybunach i to niezależnie od kraju, w którym gram, widzę polskie flagi i słyszę polski doping. To naprawdę niesamowite. BNP Paribas Warsaw Open będzie jedyną szansą dla Polaków, by zobaczyć w kraju światowy tenis i dlatego zależy mi, żeby zagrać w tym turnieju. Poprzez swój udział chcę przede wszystkim promować tenis w naszym kraju. Ciągle jest wiele do zrobienia, aby była to dyscyplina coraz powszechniej oglądana i uprawiana. Wierzę, że dzięki mojej grze wielu ludzi obejrzy turniej na trybunach i w telewizji, a to sprawi, że część z nich bardziej zainteresuje się tą dyscypliną, a być może zdecyduje się jej nauczyć - wyjawiła.

Głos zabrał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który nie ukrywał, że organizacja takiego turnieju jest bardzo ważnym wydarzeniem. - Bardzo się cieszę, że już drugi rok z rzędu będziemy gościć najlepsze tenisistki na świecie na jedynym w naszym kraju turnieju rangi WTA 250. Już dziś zapraszam na stołeczne korty wszystkie fanki i fanów tego sportu z Polski i ze świata - przyznał.

Początek turnieju WTA w Warszawie w poniedziałek 24 lipca. Finał sześć dni później na kortach Legii.