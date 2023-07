Burza wokół Sabalenki. Bezlitosne słowa. "Jest po prostu żałosna"

Postawa Aryny Sabalenki budzi ogromne kontrowersje. Wszystko przez wojnę w Ukrainie, brak jasnego sprzeciwu z jej strony i krytyki władz rosyjskich czy białoruskich, a także powiązania z dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Na 25-latkę wylała się fala hejtu, którą spotęgował jeszcze serial "Break Point". W nim dość zaskakująco przedstawiono tenisistkę jako... "ofiarę wojny". Przed Wimbledonem Sabalenka podjęła stanowcze działania i już zapowiedziała, że nie będzie odpowiadać na pytania o wojnę.

Ukraiński tenisista uderza w Sabalenkę. "To dziwne"

- Proszę, uszanujcie to. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące polityki, to możecie zwrócić się z tym do WTA lub organizatorów turnieju. Mogą przesłać wam transkrypt z moimi odpowiedziami z wcześniejszych turniejów - przekazała tenisistka na konferencji prasowej.

Jej słowa nie przypadły do gustu Serhijowi Stachowskiemu, byłemu tenisiście, który zakończył karierę, wstąpił do wojska i korty zamienił na front. Ukrainiec przyznał, że brak konkretnej deklaracji ze strony Sabalenki na temat wojny jest dla niego kompletnie niezrozumiały. Tym bardziej że jest ona drugą rakietą świata i ma realny wpływ na przyszłość.

- Sabalenka nadal nie chce udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy potępia zbrodnie popełniane przez jej ojczyznę. Uważam, że w zeszłym roku jej zachowanie było poniekąd usprawiedliwione. Ludzie bali się o swoje rodziny, o swoich bliskich. Dodatkowo byli ścigani za mówienie głośno o wojnie. Tylko że od tego czasu minęło już półtora roku. Mieli więc szansę wyjechać i zabrać ze sobą rodziny - podkreślił Stachowski w rozmowie z "The Guardian".

Ukrainiec odniósł się też do prowokacyjnego gestu Sabalenki podczas French Open. Wówczas po wygranym meczu z Eliną Switoliną Białorusinka podeszła do siatki i czekała, aż rywalka poda jej rękę. Jednak już wcześniej było wiadomo, że Ukrainka tego nie zrobi. To sprowokowało gwizdy kibiców w kierunku Switoliny.

- Brak uścisku dłoni to mocne przesłanie - niestety w Paryżu widzieliśmy złe przyjęcie ze strony tłumu. (...) To dziwne, że Sabalenka przedstawia się jako ofiara wojny. Jest po prostu żałosna - podsumował. Od Białorusinki odwróciło się kilku rodaków, w tym siatkarz Artur Udrys. Stwierdził wprost, że powinna skrytykować Łukaszenkę.

Stachowski zawiedziony tenisistami

Stachowski odniósł się też do postawy innych zawodników. Przyznał, że liczył na większe zaangażowanie w sprawy Ukrainy. - Mogę powiedzieć, że straciłem szacunek do wielu ludzi, z którymi rywalizowałem. Nie jako zawodnik, ale jako człowiek. (...) Rosjanie, Białorusini, powinni jako pierwsi powiedzieć: "To jest straszna sytuacja, nie popieramy tej rzezi, którą nasz rząd wywołał na terytorium Ukrainy". A jednak mówią, że sport powinien zniknąć z polityki. Nie jestem pewien, czy wojna naprawdę łączy się ze słowem polityka, ponieważ wojna jest prosta. Jest dobro i zło - zakończył. Jedną z nielicznych tenisistek, która otwarcie mówi o konieczności pomocy Ukrainie, jest Iga Świątek.