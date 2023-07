Zakazany strój na Wimbledonie. Władze bezlitosne. Zmiana stanika

Podczas każdej edycji Wimbledonu wraca temat strojów, które noszą zawodnicy i zawodniczki podczas meczów. Zgodnie z tradycją muszą prezentować się na korcie, mając na sobie jednolity biały ubiór. W obecnych czasach wywołuje to wiele kontrowersji i sprzeciwów głównie ze strony kobiet. - Generalnie sportowcom nie jest łatwo grać w bieli, bo fotografowie są wszędzie i ślizgasz się po korcie, upadasz, walczysz, spódnica podjeżdża. Zawsze chciałam nosić coś ciemniejszego, aby czuć się bardziej komfortowo - powiedziała rok temu Tatiana Gołowin

Venus Williams musiała zmienić stanik. Wszystko przez restrykcyjne przepisy Wimbledonu

Radykalne przepisy Wimbledonu doprowadziły w przeszłości do kuriozalnej sytuacji. W 2017 roku Venus William złamała zasady w meczu I rundy przeciwko Elise Mertens, bo nosiła różowy stanik. Amerykanka nie chciała ryzykować, że zostanie ukarana i zmieniła biustonosz w trakcie przerwy. Została później zapytana o tę sytuację na pomeczowej konferencji prasowej i nie ukrywała oburzenia. - Nie lubię rozmawiać o stanikach na konferencjach prasowych. To dziwne. Nie chcę rozmawiać o mojej bieliźnie. Jest to dla mnie trochę niezręczne. Zostawię to tobie. Możesz porozmawiać o tym ze swoimi przyjaciółmi - powiedziała. Niedozwolony strój tenisistki jest widoczny na poniższym wideo od 56. sekundy.

W tym roku Wimbledon złagodził przepisy i od teraz bielizna zawodników nie musi być koloru białego. Magda Linette (24. WTA) nie ukrywała zadowolenia z powodu tych zmian. - Dla mnie to ogromna ulga. Myślę, że zawsze jest tak, iż każda z nas ma okres właśnie na Wimbledonie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest bardzo, bardzo stresujące. Nie potrafię nawet powiedzieć, jak bardzo. Człowiek chce się skupić tylko i wyłącznie na tenisie, a dzieją się rzeczy, nad którymi nie można zapanować - stwierdziła tenisistka.

Venus Williams szybko pożegnała się z Wimbledonem

Mimo 43 lat Venus Williams nadal nie zakończyła kariery. Legendarna tenisistka wzięła udział w tegorocznej edycji Wimbledonu. Szybko jednak pożegnała się z rozgrywkami. W pierwszej rundzie trafiła na Elinę Svitolinę (76. WTA), która pokonała ją 6:4, 6:3.