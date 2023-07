Enigmatyczny protest na Wimbledonie przeciwko współpracy Igi Świątek ze sponsorem

Iga Świątek rozpoczęła w poniedziałek rywalizację w Wimbledonie od pewnego zwycięstwa 6:1, 6:3 z Chinką Lin Zhu. Liderka rankingu zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, jej przewaga na korcie nie podlegała dyskusji.

Kibic z Londynu o proteście

Przed meczem Świątek z Zhu w Londynie odbył się skromny protest, o czym poinformował Sport.pl jeden z kibiców przebywających na miejscu, Jerzy Giers. Trójka protestujących osób stała przed jedną z bram prowadzących na korty Wimbledonu. Trzymali transparenty nawołujące do zakończenia współpracy na linii Iga Świątek - firma PZU. Według naszego rozmówcy protestujący to obywatele Wielkiej Brytanii. Stali w tamtym miejscu przez kilka godzin, nie wzbudzając wśród kibiców żadnych reakcji.

Państwowy gigant jest sponsorem naszej tenisistki od początku 2021 roku. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że umowa została zawarta na trzy lata. Do nawiązania współpracy doszło zaledwie kilka miesięcy po tym, jak 19-letnia wówczas Świątek wygrała w Paryżu wielkoszlemowy Roland Garros 2020.

Zachowanie trójki protestujących jest o tyle zaskakujące, że dotychczas nie obserwowaliśmy podobnych haseł na meczach polskiej tenisistki czy w okolicach kortów tenisowych. Ponadto na jednym z transparentów pojawia się odwołanie do NHS (National Health Service) - to brytyjski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), co w kontekście Igi Świątek jest trudne do wytłumaczenia.

Państwo od lat wspiera tenis

Najlepsi polscy sportowcy są od lat wspierani przez spółki Skarbu Państwa - dotyczy to skoków narciarskich, piłki nożnej czy innych sportów drużynowych. Nie inaczej jest w tenisie, gdzie m.in. Agnieszka Radwańska i Hubert Hurkacz byli ambasadorami Lotosu. W stosunku do nich nikt podobnych protestów nie organizował.

Do końca ubiegłego roku sponsorem Polskiego Związku Tenisowego była firma Orlen. Gigant paliwowy wycofał się w związku z zamieszaniem wokół byłego prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. A jeśli chodzi o Świątek, to jej partnerami są także m.in. ON, Tecnifibre, Oshee i Porsche.

W drugiej rundzie Wimbledonu rywalką liderki rankingu WTA będzie Sara Sorribes Tormo. Mecz Polki z Hiszpanką odbędzie się prawdopodobnie w środę, o ile we wtorek deszcz nie storpeduje rywalizacji na kortach trawiastych w Londynie. Prognozy pogody nie są bowiem korzystne i niewykluczone, że część spotkań zostanie przeniesiona na kolejny dzień.