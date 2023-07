Zaskakujące obrazki na Wimbledonie. "Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego"

W ostatnich miesiącach coraz częściej możemy zobaczyć aktywistów ekologicznych, którzy pojawiają się na arenie wydarzeń sportowych. Przy okazji meczu Niemcy - Kolumbia dwie osoby zdołały dostać się na murawę i próbowały powiesić się na bramce. W zeszłym roku w Anglii aktywista przywiązał się do bramki podczas meczu Evertonu z Newcastle United, przez co spotkanie zostało przerwane na kilka minut. Podobnych obrazków chcą uniknąć organizatorzy tegorocznego Wimbledonu.

Jeszcze przed startem Wimbledonu dziennik "The Guardian" informował o planie działania aktywistów z grupy "Just Stop Oil", a zawodnikom przekazano o możliwości wystąpienia takiego incydentu. - Na podstawie tego, co wydarzyło się podczas innych wydarzeń sportowych, a także za radą naszych kluczowych partnerów, dokonaliśmy przeglądu naszych planów bezpieczeństwa - mówiła Michelle Dite z All England Club.

Takie działania organizatorów Wimbledonu oznaczają też zaostrzone środki bezpieczeństwa i bardziej wnikliwe sprawdzanie kibiców przed pojawieniem się na trybunach. "The Guardian" podaje, że niektóre osoby wchodziły na miejsce dopiero po dziesięciu godzinach. - Ludzie, którzy przychodzą na turniej od wielu lat, powiedzieli, że nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. Nie było żadnej komunikacji - komentowała Becky Deeming, organizatorka wydarzeń z Londynu. Łącznie organizatorzy zakazali wnoszenia 19 przedmiotów, m.in. łańcuchów, kłódek, pyłu kredowego i innych proszków.

Sally Bolton, dyrektor generalna All England Club przekazała, że funkcjonariusze będą pracować nad identyfikacją i szybszym przewidywaniem osób protestujących. - Nie możemy niczego zagwarantować, ale jesteśmy pewni, że środki, które wprowadziliśmy, są właściwe. Jesteśmy gotowi poradzić sobie z tym, jeśli tak się stanie. Apelujemy do kibiców, by uszanowali fakt, że inne osoby przyjeżdżają oglądać turniej i chcą to zrobić w przyjemnym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu - uważa Bolton.

A to nie są jedyne problemy, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii. BBC zostało skrytykowane za problemy techniczne przy okazji meczu Novaka Djokovicia z Pablo Cachinem, gdzie telewizja nie pokazała m.in. pierwszej akcji w tym spotkaniu. Oberwało się też organizatorom za powolne zamykanie dachu na korcie centralnym. Tegoroczny Wimbledon zakończy się w niedzielę 16 lipca.