To ona przerwała fenomenalną serię Igi Świątek. "To musiałam być ja"

W zeszłym roku Iga Świątek (1. WTA) mogła się pochwalić serią 37 zwycięstw z rzędu. Jej passa rozpoczęła się 16 lutego 2022 roku od pokonania Jeleny Ostapenko w drugiej rundzie w Dubaju, a koniec nastąpił 2 lipca w meczu trzeciej rundy Wimbledonu z Alize Cornet (74. WTA). Francuzka wówczas wygrała 6:4, 6:2. Do tej pory właśnie trzecia runda była najlepszym wynikiem Świątek w historii występów na Wimbledonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Pogromczyni Świątek z zeszłorocznego Wimbledonu wraca do tego meczu. "Ktoś musiał to zrobić"

Alize Cornet, w rozmowie z oficjalną stroną WTA, opisała swoje wygrane z tenisistkami, które w danym momencie znajdowały się w czołowej dziesiątce rankingu. W tym gronie znalazła się też wspomniana wygrana z Igą Świątek. - Ktoś musiał to zrobić i musiałam to być ja. To właśnie sobie powiedziałam. Ktoś musi przerwać jej passę, a ja mam wszystko, by to zrobić na tej nawierzchni. Gdyby to było na Roland Garros lub US Open, to nie byłabym tak pewna siebie. Wiedziałam, że Iga nie czuje się jeszcze komfortowo na trawie. To młoda zawodniczka, która wciąż się uczy - stwierdziła Cornet.

Francuzka przyznała, że w tamtym momencie miała słabszy okres w życiu prywatnym. - Kilka miesięcy wcześniej rozstałam się z moim chłopakiem. Ta wygrana dodała mi otuchy i sprawiła, że miałam się z czego cieszyć. W zeszłym roku byłam pogromczynią gigantów, to prawda. Ludzie wiedzą, że ja mogę to zrobić. Ale nie jest łatwo to pokazać. Szczególnie przeciwko takiej zawodniczce, jak Iga - dodała Cornet, przypominając, że dawniej dokonała podobnej sztuki na tym samym etapie Wimbledonu, tylko przeciwko Serenie Williams.

A jakie były inne zawodniczki z Top 10 rankingu WTA, z którymi Cornet wygrywała? W tym gronie znajdują się m.in. Swietłana Kuzniecowa, Simona Halep, Serena Williams, Agnieszka Radwańska, Dominika Cibulkova, Garbine Muguruza, Aryna Sabalenka czy Elina Switolina. W tegorocznym Wimbledonie Cornet zacznie rywalizację od meczu z Japonką Nao Hibino (127. WTA). Najlepszy wynik Francuzki w historii występów na Wimbledonie to czwarta runda (lata 2014 i 2022).

Z kolei Świątek czeka już na starcie w drugiej rundzie, w której zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Relacje tekstowe z meczów liderki rankingu w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.