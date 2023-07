Iga Świątek ukrywała tajną broń. Sabalenka i reszta się zdziwią

Iga Świątek jest już w drugiej rundzie tegorocznego Wimbledonu. W pierwszym spotkaniu pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (33. WTA). Po zakończonej rywalizacji Polka przyznała, że w tym roku lepiej czuje się na trawie niż choćby rok temu. - Nie jestem tak zardzewiała. Może to pokocham? - rzuciła z uśmiechem na konferencji prasowej.

Po awansie do drugiej rundy londyńskiego turnieju liderka światowych list została przypytana także przez reportera Polsatu Sport. W rozmowie wyjawiła, co było najważniejsze w tegorocznych przygotowaniach do Wimbledonu. - Na tydzień przed Wimbledonem bardzo skupiłam się na tym, aby dobrze się poruszać i w pewnym sensie przestawić się na drobniejsze kroczki, gdy hamuję przed piłką - wyjaśniła.

- Dzięki temu, że rozegrałam kilka meczów przed Wimbledonem, dużo łatwiej przychodzi mi takie intuicyjne poruszanie się po tej nawierzchni - dodała 22-latka, która została także zapytana o to, czy... dobrze tańczy. Było to nawiązanie do tego, że świetnie porusza się na trawie tuż po zejściu z gliny. - Jeśli chodzi o trawę to tak, jeśli chodzi o taniec, to wątpię - oceniła z uśmiechem.

Niewykluczone, że wpływ na formę Polki na trawie mają też treningi z Jerzym Janowiczem. - Nadążanie za jego piłką jest bardzo wymagające. Gra z Jurkiem jest ciężka, ale skupiam się przede wszystkim na tempie gry i na tym, żeby go trochę ruszyć, bo rzadziej gra w tenisa. Staram się skorzystać z tego, że nie jest w rytmie - przyznała i dodała: - Gdy Jurek serwuje, to dla mnie jest okazja, aby poćwiczyć return, bo nawet najlepsze dziewczyny nie serwują tak mocno jak on.

Iga Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu. Kiedy kolejny mecz?

Liderka światowych list w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Hiszpanką Sarą Sorribes-Tormo (84. WTA). To spotkanie zaplanowano na środę 5 lipca. Dokładna godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana. Transmisja telewizyjna na antenach Polsatu Sport. Relacja na żywo także w Sport.pl i naszej aplikacji.