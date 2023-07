Polka zagra na Wimbledonie z "ciocią". "To światowy Top". Wyróżnia się w tourze

Zwykle życiowy wynik w wielkoszlemowym turnieju dla tenisistów spoza czołówki oznacza sporą dawkę punktów do rankingu i spory awans, ale ubiegłoroczny Wimbledon był pod tym względem wyjątkiem, o czym boleśnie przekonała się m.in. Magdalena Fręch. Organizatorzy wykluczyli Rosjan i Białorusinów z powodu wojny w Ukrainie, a organizacje WTA i ATP w kontrze zdecydowały o odebraniu punktów. Polka, która wtedy dotarła do trzeciej rundy, ma więc dodatkową motywację, by w tegorocznej edycji znów błysnąć. Utrudnił jej to jednak los, który już na otwarcie postawił na jej drodze Ons Jabeur. Powszechnie lubiana przez kibiców i zawodniczki z touru Tunezyjka w ubiegłym roku dotarła do finału dwóch wielkoszlemowych turniejów i była wiceliderką światowej listy. W tym sezonie radzi sobie nieco gorzej (6.WTA), ale wciąż jest bardzo uznaną marką. Zwycięstwo Fręch byłoby sensacją, ale 70. w rankingu Polka pokazała już w marcowym, przegranym w trzech setach meczu z Jabeur, że nie jest w stanie mocno postraszyć faworytkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Agnieszka Niedziałek: Rok temu trzecia runda Wimbledonu, teraz dwa ćwierćfinały w turniejach WTA poprzedzających londyńską imprezę. Chyba naprawdę polubiłaś się z kortami trawiastymi.

Magdalena Fręch: Wróciłam na nie silniejsza. Co mnie nie zabiło, to wzmocniło. Ubiegłoroczny Wimbledon był takim fajnym bodźcem do działania, do jeszcze lepszego treningu, dawania z siebie więcej. Bo poczułam, że mogę. To był przełomowy moment. Wiedziałam, że jestem w stanie grać na tym poziomie, by kwalifikować się do turniejów głównych. A potem już tak się wszystko potoczyło, że cel w postaci awansu do TOP 50 rankingu stał się realny.

Ubiegłoroczny sukces w Londynie nie był okraszony nagrodą w postaci bardzo cennych punktów rankingowych. Wywołało to w tobie sportową złość?

- Wzięłabym ten wynik w zamian za punkty, bo one odchodzą co roku, a trzecia runda Wimbledonu zostaje ze mną na zawsze. To coś specjalnego, zupełnie innego. Turnieje wielkoszlemowe gra się po to, by dochodzić jak najdalej, a nie dla samych punktów. Aczkolwiek wiadomo, że przekłada się to na sytuację w rankingu, w moim przypadku na pewno bolała potem Australia. Bo z punktami za ubiegłoroczny Wimbledon byłabym w styczniu na antypodach w turnieju głównym, nawet nie ugrywając nic w drugiej połowie poprzedniego sezonu. To najbardziej boli. A jak już się leci do Australii i zatrzymuje się na kwalifikacjach, to jest to jednak zbyt krótkie jak na taką wyprawę.

Minione trzy tygodnie na kortach trawiastych wykorzystałaś bardzo dobrze. Ćwierćfinał w Nottingham i Birmingham, gdzie zaczynałaś od eliminacji. Chyba ta dość duża dawka meczów dała o sobie znać w Eastbourne?

- Rozegrałam rzeczywiście bardzo dużą liczbę spotkań ostatnio, a trawa jest dosyć specyficzna, więc cały czas ciało jest w napięciu. Nie było czasu, by się regenerowało z dnia na dzień, więc po turnieju w Eastbourne zrobiliśmy kilka dni przerwy, by wszystko wróciło na swoje miejsce i teraz jest zdecydowanie lepiej.

Po losowaniu drabinki Wimbledonu sporo osób w Polsce wyrażało żal, że już na otwarcie trafiłaś na Ons Jabeur. A jak ty zareagowałaś, gdy okazało się, że zagrasz z ubiegłoroczną finalistką?

- Powtarzam, że w Wielkim Szlemie nie ma słabych zawodniczek. To światowy top. Spodziewam się ciężkiego meczu, ale to nie znaczy, że mam się położyć przed nią na korcie czy nie wychodzić na mecz. Poza tym nie każdy ma okazję zagrać na jednym z największych kortów na świecie.

To, że nie jesteś na straconej pozycji, pokazał też twój marcowy mecz z Tunezyjką w Indian Wells.

- Po nim wiem, że jestem w stanie powalczyć. A jak zagram na swoim dobrym poziomie, to i wygrać. Będę na pewno przygotowana na niestandardową grę Ons. Wiemy, że lubi zaskakiwać i bardzo dużo mieszać w grze. Ja też postaram się jej pokrzyżować szyki, by ta gra była ciekawa. Na pewno nie będzie strzelania i grania na siłę, a zamiast tego będzie kombinacyjnie. Bardzo się cieszę na ten mecz. Chciałabym wyjść i zagrać najlepiej jak potrafię.

Jabeur z tego sezonu jak na razie nie może być zadowolona - zmagała się sporo z kłopotami zdrowotnymi i była daleka od swojej najlepszej formy. Na trawie też na razie nie błysnęła. Myślisz, że w Londynie może pokazać zupełnie inną twarz?

- Generalnie można się po niej wszystkiego spodziewać. Wielki Szlem to najważniejszy turniej na danej nawierzchni i nie można brać pod uwagę wcześniejszych startów, bo dziewczyny czasem grają na nich tak, by coś potrenować, przećwiczyć przed najważniejszym występem. I dopiero w Wielkim Szlemie wychodzi, jak są przygotowane i jak grają naprawdę, gdy rywalizują o dużo większą stawkę. Nie będę więc patrzeć na ostatnie wynik Ons, bo to zupełnie co innego. Analizowaliśmy z trenerem jej zeszłoroczne mecze tutaj i było tego trochę (śmiech). Ale wiadomo też, że jest inną zawodniczką niż rok temu.

Tunezyjka jest znana w tourze jako "ciocia Ons", bo w szatni jest podobno duszą towarzystwa.

- Tak, zdecydowanie. Sama podchodzi do wszystkich dziewczyn i zaczyna rozmawiać. Nie ma żadnej bariery. Jej sztab tak samo. Znamy się dzięki temu już trochę. To jedna z najbardziej uśmiechniętych zawodniczek, taka pozytywna postać.

Zgadzasz się z teorią, że topowe tenisistki najłatwiej pokonać przeciwniczkom dużo niżej notowanym właśnie w pierwszych rundach, zanim faworytki rozkręcą się na dobre w turnieju?

- Mają zdecydowanie przewagę, bo trenują na tych większych kortach. Zawodniczek nierozstawionych czy tych z dalszym numerem nie wrzuca się w ogóle na te areny. Wyjdę więc na "jedynkę" dopiero przy okazji meczu. Generalnie mogę trenować na turniejowym obiekcie – każdy ma prawo do dwóch wstępów przed imprezą, ale gracze z mojego poziomu nie trafiają na te największe. Na nich ćwiczą rozstawieni czy byli triumfatorzy. Do tego dochodzi aspekt trawy, która jest w ten sposób oszczędzana. To nawierzchnia, która się zużywa i trzeba o nią dbać.

Mówiłaś nieraz, że lubisz grać na dużych arenach, więc raczej cię to nie przytłoczy mentalnie. Ale czy szybko jesteś w stanie się zaadaptować do nieznanego kortu?

- Na każdym turnieju te największe korty są zupełnie inne pod kątem nawierzchni, bo odbywa się na nich mniej meczów. Inne są też warunki dookoła pola gry. To wszystko ma znaczenie. Na pewno ta trawa będzie się różniła od kortów zewnętrznych. Nie wiem, czego się spodziewać. Jedyne, co mi zostało, to przejść się na ten obiekt. Zobaczyć, jak zachowuje się piłka i jak to wszystko wygląda. Zostaje mi tylko podglądanie, ale mam nadzieję, że jak w przyszłym roku się spotkamy, to już będę mogła powiedzieć, jak trenuje się na korcie centralnym i na "jedynce".

Pomruk niepokoju kibiców Igi Świątek słychać było trzykrotnie. Szybko ucichł

Iga Świątek grała na korcie nr 1 w poniedziałek i rok temu w trzeciej rundzie. Czy podpowiedzi innych mogą bardzo pomóc, czy to kwestia indywidualnych wrażeń?

- Każdy inaczej reaguje. Trawa bywa szybsza lub wolniejsza, niższa lub wyższa i jeden preferuje taką, a drugi inną. W Anglii gramy tylko na tej nawierzchni, a na każdym turnieju jest ona tak naprawdę inna. Na jednej serwis ucieka, na drugiej bardziej się zatrzymuje.

Mówiłaś, że cieszysz się na mecz z Jabeur. Ale nie pojawiła się też myśl, że fajnie byłoby jednak trafić na nią później?

- Jestem teraz w najlepszym miejscu w karierze i zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na to. Doceniać to, gdzie jestem. Bo jeszcze pół roku temu grałam w eliminacjach Wielkiego Szlema. Teraz znajduję się w zupełnie innej pozycji. Patrzę na to optymistycznie, zdobyłam bardzo dużo punktów i mam bardzo duży bufor bezpieczeństwa. Chcę cały czas się rozwijać, grać coraz lepiej. Ostatnie wyniki pokazują, że jestem w stanie nawiązać walkę i wygrywać mecze z wyżej notowanymi dziewczynami. Nie oceniam losowania pod kątem tego, czy jest dobre lub złe, tylko co mogę wyciągnąć z tego meczu, by pomogło mi się to rozwinąć.

Na wcześniejszym etapie brakowało ci wiary w to, że możesz pokonać rywalkę, która jest faworytką? Byłaś zbyt krytyczna wobec siebie?

- Myślę, że przede wszystkim przechodzi się pewne etapy. W pewnym momencie puka się do drzwi Top 100, ale trafia się kontuzja i się cofasz. Znowu nie masz możliwości rywalizacji z dziewczynami z czołówki. A jak jeździ się po tych największych turniejach, trenuje się z nimi i funkcjonuje, to jest to kwestia przywyknięcia do pewnych rzeczy. Tak samo z Wielkimi Szlemami, gdzie nagle dookoła masz Novaka Djokovicia, Rogera Federera czy Rafaela Nadala. To postacie, które wcześniej oglądało się tylko w telewizji. Obcowanie z nimi na pewno daje motywację. Teraz przebiłam się przez tę barierę Top 100 i czekam dalej. Poczułam, że jestem w stanie wejść jeszcze wyżej. Myślę, że to się odblokowało.

Mówiłaś, że czołowa "50" światowej listy stała się teraz dla ciebie realna. To cel z początkowego etapu kariery?

- Nigdy nie myślałam o tym. Nie miałam żadnych założeń rankingowych. Tenis był po prostu moją pasją i chciałam wygrywać kolejne mecze i turnieje. Na tym się skupiałam, a nie na rankingu. Teraz wiadomo, patrzę zupełnie inaczej, bo ranking jednak pozwala dostawać się do turniejów głównych w Szlemie czy imprezach WTA 1000. Ale jak już wychodzę na kort, to skupiam się tylko i wyłącznie na meczu. Wiadomo też, że chciałabym awansować do kolejnych rund jak najlepszą grą, a nie tym, że będę trafiała na słabsze rywalki, bez formy i tak zdobywała punkty. Chcę się rozwijać.

Mecz z którą rywalką ze światowej czołówki wspominasz najlepiej?

- Na pewno byłam zadowolona z tego meczu z Ons w Indian Wells. To był mój pierwszy trzysetowy pojedynek z dziewczyną z Top 4. On też mi pokazał, że jestem w stanie wygrać takie spotkania.