Pokazali, z kim Iga Świątek zjadła obiad na Wimbledonie. "W końcu" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) z dużym spokojem awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Polka pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Zhu Lin (34. WTA) i wygrała swój 13. mecz na kortach trawiastych w seniorskiej karierze. Wygląda na to, że zebrane doświadczenie z zeszłorocznego Wimbledonu zaczyna teraz procentować. - Czuję się trochę pewniej, bo zagrałam kilka meczów na trawie. Zrobiliśmy naprawdę superrobotę z trenerem. Pokazał mi kilka rzeczy, które mogą sprawić, że moja gra będzie trochę bardziej efektywna. To, co chciałam dziś zrobić, zadziałało - mówiła Świątek na konferencji prasowej.

Świątek spotkała się z przyjaciółką. Wspólnie grały mecze w deblu

W oczekiwaniu na dalszą część rywalizacji Świątek miała nieco więcej czasu, by spędzić go poza kortem. Polka wybrała się na obiad ze Słowenką Kają Juvan (244. WTA), która jest jej przyjaciółką od kilku lat. Na Instagramie Juvan pojawiło się krótkie wideo, na którym tenisistki są w restauracji i dołącza do nich Andrej Krasevec, trener reprezentacji Słowenii w Billie Jean King Cup. "O, Iga w końcu spotkała się z przyjaciółką" - piszą internauci w mediach społecznościowych.

Świątek poznała się z Juvan jeszcze w czasach juniorskich. Wspólnie w parze deblowej zdobyły złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires, które odbyły się w 2018 roku. Na początku kwietnia tego roku Juvan ogłosiła zawieszenie kariery ze względu na śmierć ojca Roberta, do której doszło pięć miesięcy wcześniej. "Utrata tak ukochanej osoby była dla mnie wielkim ciosem, na który nie byłam przygotowana. Wrócę, kiedy będę gotowa" - pisała Słowenka.

Do tej pory Świątek rywalizowała w tourze z przyjaciółką dwukrotnie i wygrała oba mecze. Teraz Juvan przeszła kwalifikacje i zagra w pierwszej rundzie Wimbledonu z Rosjanką Margaritą Betową (1316. WTA). Z kolei Świątek czeka na swój mecz w drugiej rundzie, w którym zmierzy się z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek podczas Wimbledonu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.