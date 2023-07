To dlatego Venus Williams nie podała ręki po meczu Wimbledonu

- Nigdy nie grano w tenisa na profesjonalnym poziomie w wieku 50 lat, więc jeśli jest ktoś, kto mógłby tego spróbować, to jestem to właśnie ja - odważnie zapowiedziała Venus Williams, która w wieku 43 lat wystąpiła na Wimbledonie. Amerykanka, która otrzymała dziką kartę od organizatorów, nie będzie jednak dobrze wspominać starcia z Ukrainką Eliną Switoliną (76. WTA). Nie dość, że przegrała, to doszło jeszcze do kontrowersyjnej sytuacji.

Venus Williams tłumaczy, dlaczego nie podała ręki

Była piłka meczowa w drugim secie. Amerykanka zaserwowała, a Ukrainka zagrała mocno returnem z forhendu. Sędzia boczny krzyknął, że piłka jest autowa. Switolina po chwili zastanowienia podniosła rękę i poprosiła o challenge. Powtórki pokazały, że Ukrainka trafiła w linię końcową.

- Gem, set, mecz Switolina - powiedziała po chwili sędzia główna. Ukrainka patrzyła na drugą stronę kortu z niedowierzaniem, że mecz z legendą już się skończył. Switolina nawet nie cieszyła się zbytnio z wygranej.

Z kolei Venus przyjęła niekorzystny dla siebie challenge ze śmiechem i kręciła głową z niedowierzaniem. Zawodniczki podały sobie dłoń przy siatce. Venus nie kryła jednak dużego rozczarowania. Poszła w kierunku sędzi, ale... nie podała jej ręki, tak jak ma się w zwyczaju. Amerykanka błyskawicznie się spakowała i opuściła kort.

- Całkowicie nie zgadzam się z tą decyzją. Ale cóż, taki był to dzień - wyjaśniła Williams na konferencji prasowej.

I dodała: - To nie była żadna przyjemność. Przyjeżdżając na ten turniej czułam się w świetnej formie, tak samo było w meczu. Dlatego teraz to wszystko jest dla mnie szokujące.

W cieniu Sereny

Starsza z sióstr Williams, Venus, zawsze była w cieniu Sereny. Ale trudno się dziwić, bo jej młodsza siostra uchodzi za najwybitniejszą tenisistkę w historii. Ale Venus też nie ma się czego wstydzić, bo zdobyła siedem tytułów wielkoszlemowych, w tym pięć na Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Obecnie zajmuje dopiero 558. miejsce w rankingu WTA.