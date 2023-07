Łatwo, prosto i przyjemnie - tak można opisać pierwszy mecz Igi Świątek (1. WTA) podczas tegorocznego Wimbledonu. Polka pokonała Chinkę Lin Zhu (34. WTA) 6:1, 6:3 i nie przeszkodził jej w tym nawet deszcz, który na chwilę przerwał spotkanie. - Rok temu na moich ramionach spoczywał duży ciężar. Czułam większe oczekiwania - tak Iga Świątek opisuje różnicę w swoim podejściu do tegorocznej i poprzedniej edycji Wimbledonu.

Po wygranej Świątek światowe media podkreślały jej dyspozycję. - Najlepsza rakieta na świecie wchodzi do drugiej rundy i wysyła ostrzeżenie do reszty stawki. Uważajcie na nią - czytamy w Puntodebreak.com.

Porażkę z 22-latką skomentowała również Lin Zhu w rozmowie z chińskimi mediami. - Bardzo szybko uderza piłkę, a do tego świetnie porusza się po korcie, co sprawia, że jest wszędzie. Zawsze zdąży do każdego uderzenia. Gdy nie zagrałam piłki głęboko w kort, to ona mnie "zabijała".

- Gra z nią jest zdecydowanie inna niż oglądanie jej w telewizji - wypaliła tenisistka, dając do zrozumienia, że na długo zapamięta swój pierwszy mecz przeciwko Idze Świątek.

- Nie chcę przez to powiedzieć, że jest na innym poziomie w porównaniu z resztą zawodniczek z touru, ale była w stanie grać bardzo konsekwentnie. Nie można wyczuć wahań u niej w trakcie gry. Po prostu gra każdą kolejną akcję na wysokim poziomie - dodawała Zhu.

W meczu drugiej rundy rywalką Igi Świątek będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo (84. WTA), która wygrała z Marią Trevisan (64. WTA) 6:3, 6:1. Spotkanie, które odbędzie się w środę 5 lipca, będzie pierwszym spotkaniem między obiema zawodniczkami.

Polska tenisistka dotychczas w historii startów w Wimbledonie najdalej doszła do czwartej rundy w 2021 roku, a przed rokiem odpadła już w trzeciej. To jedyny turniej wielkoszlemowym, w którym nie grała jeszcze w seniorskiej karierze w półfinale.