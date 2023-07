Szok! Siódma rakieta świata poza Wimbledonem. Odpadła z rywalką z drugiej setki

Dla 19-letniej Coco Gauff Wimbledon to turniej specjalny. W 2019 roku jako najmłodsza zawodniczka w historii przebrnęła przed kwalifikacje, a w pierwszej rundzie 6:4, 6:4 ograła Venus Williams. Odpadła dopiero w czwartej rundzie. Wynik ten powtórzyła dwa lata później.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Gauff poza turniejem. Przegrała z dawną triumfatorką

Do tegorocznej edycji Wimbledonu Amerykanka podchodziła z dużymi oczekiwaniami, gdyż w ostatnich tygodniach prezentowała dobrą formę. W Roland Garros dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Igą Świątek. W imprezie poprzedzającej Wielki Szlem w Londynie zaliczył półfinał w Eastbourne.

Djoković największą gwiazdą Wimbledonu. Nie przegrał od lat

Dobrej formy nie zdołała jednak przełożyć na korty All England Club. Już w pierwszej rundzie sensacyjnie przegrała 4:6, 6:4, 4:6 z Sofią Kenin - 128. zawodniczką świata - która do drabinki głównej dostała się z trzyetapowej kwalifikacji. 24-latka urodzona w Moskwie to zawodniczka dobrze znana, głównie z występów w 2020 roku, w którym wygrała Australian Open oraz zanotowała finał Roland Garros, lecz to był jej ostatni finał turnieju WTA. Ostatni mecz na Wielkim Szlemie wygrała w 2021 roku, właśnie na Wimbledonie.

Mecz od początku nie układał się po myśli Gauff. Szybko straciła swój serwis, a potem nie mogła dobrać się do podania rywalki. Kenin w pierwszym secie nie musiała bronić żadnego break pointu, a w swoich gemach przegrała raptem cztery punkty. Popełniała również mniej błędów niewymuszonych. W drugiej partii spotkanie się otworzyło. Tym razem to 19-latka pierwsza przełamała rywalkę, a potem musiała bronić się przed swoją stratą podania. Za pierwszym razem jej się to udało, ale Kenin zdołała doprowadzić do stanu 3:3. Chwilę słabości miała w najgorszym momencie - przy 4:5. Mimo prowadzenia w gemie 30:0 oraz 40:30, przegrała swoje podanie i Gauff doprowadziła do finałowej partii.

Hurkacz poznał rywala. Brytyjczyk z polskimi korzeniami sprawił sensację

W niej sytuacja się powtórzyła i już w pierwszym gemie doszło do przełamania. Dokonała tego Kenin. Gauff przy stanie 1:2 miała aż trzy break pointy, ale nie udało jej się odrobić straty. To był decydujący moment tego spotkania, gdyż starsza Amerykanka poczuła, że nie może wypuścić tego spotkania. I tak w rzeczywistości było. Ponownie przełamała rywalkę i dzięki wynikowi 6:2 w trzecim secie awansowała do drugiej rundy. W niej zmierzy się Xinyu Wang (73. WTA).