Hurkacz poznał rywala. Brytyjczyk z polskimi korzeniami sprawił sensację

Hubert Hurkacz (18. ATP) w świetnym stylu rozpoczął zmagania na Wimbledonie. Jego rywalem w pierwszej rundzie był Albert Ramos (76. ATP). Polak kapitalnie spisał się w tym meczu i nie dał Hiszpanowi najmniejszych szans. W nieco ponad półtorej godziny pokonał go 6:1, 6:4, 6:4 i awansował do drugiego etapu.

Oto kolejny rywal Hurkacza. Ma polskie korzenie

Hurkacz poznał już kolejnego rywala. W następnej rundzie czeka go starcie z Janem Choinskim (164. ATP). Brytyjczyk wcześniej zmierzył się z Dusanem Lajoviciem (56. ATP) i sprawił sporą niespodziankę. Wyżej notowany tenisista wygrał pierwszego seta 7:5, ale później radził sobie zdecydowanie gorzej. Choinski doprowadził do wyrównania, a w dwóch ostatnich partiach prezentował bardzo wysoki poziom. Ostatecznie dość nieoczekiwanie pokonał Serba 5:7, 7:6, 6:2, 6:2.

Nazwisko rywala Hurkacza nie jest przypadkowe, ponieważ Choinski ma polskie korzenie. Jego ojciec pochodzi z Polski, a matka jest Brytyjką urodzoną w Southampton. Zawodnik wychowywał się w Niemczech i reprezentował ten kraj do 2018 roku. Następnie zdecydował się na grę pod brytyjską flagą. Choinski mówi płynnie zarówno po niemiecku, angielsku jak i po polsku.

Awans do drugiej rundy Wimbledonu jest największym sukcesem Choinskiego. Do tej pory nie przechodził nawet przez kwalifikacje do wielkoszlemowych turniejów. W ostatnim czasie nie był w dobrej dyspozycji i przegrał cztery z poprzednich pięciu meczów.

Mecz Huberta Hurkacza z Janem Choinskim odbędzie się w środę 5 lipca. Obecnie nie znamy jeszcze konkretnej godziny rozpoczęcia tego starcia.