Rublow nagle zaczął mówić o zakazie gry w Wimbledonie. "Sami pogorszyli sytuację"

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę organizatorzy Wimbledonu postanowili nie dopuszczać do udziału w zeszłorocznym turnieju tenisistów i tenisistek pochodzących z Rosji i Białorusi. W związku z tym ATP i WTA nie przyznały punktów rankingowych za wspomniane zawody. Z decyzją działaczy Wimbledonu nie zgadzał się rosyjski zawodnik Andriej Rublow (7. ATP). - Ten zakaz nie ma sensu. Możemy o wiele bardziej pomóc gdy zagramy niż w przypadku, gdy zostaniemy wykluczeni - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Andriej Rublow wraca do tematu zeszłorocznego Wimbledonu

Na początku tego roku Wimbledon zniósł zakaz dla rosyjskich i białoruskich zawodników i w związku z tym w tegorocznym turnieju może wziąć udział między innymi Rublow. Zawodnik dobrze rozpoczął zmagania w tych rozgrywkach i w pierwszej rundzie pewnie pokonał 6:3, 7:5, 6:4 Maxa Purcella (64. ATP). Po zakończeniu meczu Rublow wrócił do tematu zeszłorocznego wykluczenia Rosjan i Białorusinów z Wimbledonu.

- Myślę, że moglibyśmy znaleźć inne rozwiązanie. Jeśli naprawdę chcemy pomóc lub zrobić to, co jest lepsze dla tenisa i dla ludzi, myślę, że były lepsze opcje, a nie tylko zawieszenie zawodników. Bo ostatecznie to nie miało żadnego znaczenia. Sami sobie tylko pogorszyli sytuację. Teraz jesteśmy tutaj i bardzo się cieszę, że mogłem tu wrócić i wystąpić, ponieważ w przeszłości nie miałem zbyt wielu okazji do gry na Wimbledonie. Wygrana dzisiaj była miłym momentem - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej.

W drugiej rundzie Wimbledonu Rublow zmierzy się z rodakiem Asłanem Karacewem (50. ATP). W poprzednim etapie zawodnik pokonał 6:7, 6:4, 6:2, 6:4 Lucę van Assche'a (75. ATP). Spotkanie Rubłowa z Karacewem odbędzie się w środę 5 lipca. Nie wiadomo jeszcze, na którą godzinę jest zaplanowane.