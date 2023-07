Sensacja w Wimbledonie! 12. zawodnik świata wylatuje. Ponad 100 miejsc różnicy

22-letni Felix Auger-Aliassime (12. ATP) w ostatnich kilku miesiącach znajduje się w fatalnej formie. Od końcówki marca wygrał raptem jedno spotkanie na zawodowych kortach - w Lyonie ze 183. zawodnikiem świata. Koszmarnie szło mu na kortach ziemnych. W Paryżu na Roland Garros przegrał już w pierwszej rundzie z Fabio Fogninim.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Dramatyczna seria młodego Kanadyjczyka. Przegrywa mecz za meczem

Po imprezie wielkoszlemowej w stolicy Francji Kanadyjczyk zrobił sobie przerwę, a Wimbledon był jego pierwszym turniejem od tego momentu. Trawa miała być odkupieniem, gdyż zawodnik urodzony w Montrealu dysponuje świetnym serwisem i na tej nawierzchni dochodził do dwóch finałów ATP w Stuttgarcie.

Koszmar młodej gwiazdy. To już dla niej koniec Wimbledonu. Piękna reakcja rywalki

Tak się jednak nie stało. Felix Auger-Aliassime przegrał 6:7(4), 7:6(4), 6:7(4), 4:6 z notowanym na 119. miejscu w rankingu ATP Michaelem Mmohem. Ostatni punkt tej rywalizacji to podwójny błąd ze strony Kanadyjczyka. Amerykanin do drabinki głównej dostał się jako "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji. To jego kolejny wielki skalp w tym sezonie w turnieju wielkoszlemowym. W Melbourne w drugiej rundzie Australian Open ograł w czterech setach Alexandera Zvereva - wówczas rozstawionego z numerem 12., więc podobnie jak Auger-Aliassime w Londynie.

Venus Williams nagle padła na kort. Przeraźliwy krzyk. Trybuny zamilkły

Obaj zawodnicy znajdowali się w drabinkowej ćwiartce Huberta Hurkacza, który w poniedziałek udanie zainaugurował tegoroczny Wimbledon. Polak 6:1, 6:4, 6:4 pokonał Alberta Ramosa-Vinolasa, a w drugiej rundzie zmierzy się z reprezentantem gospodarzy, grającym z dziką kartą, Janem Choinskim (164. ATP). Brytyjczyk, mający polskie korzenie, w czterech setach ograł Dusana Lajovicia. Hurkacz ma duże szanse, aby w czwartym spotkaniu w Londynie zmierzyć się z Novakiem Djokoviciem, który w poniedziałek również zameldował się w drugiej rundzie.