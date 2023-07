Djoković największą gwiazdą Wimbledonu. Nie przegrał od lat

Wimbledon jest pierwszym turniejem Novaka Djokovicia (2. ATP) od czasu Rolanda Garrosa. Serb w Paryżu wywalczył 23. trofeum wielkoszlemowe w karierze i został samodzielnym liderem historycznej klasyfikacji (Rafael Nadal - 22). Teraz jest głównym faworytem rywalizacji na londyńskich kortach, gdzie notuje rewelacyjną serię.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska ze srebrnym medalem w slalomie kajakowym, na Igrzyskach Europejskich! "To jest mój najważniejszy medal"

Djoković pisze piękną historię na Wimbledonie. Ostatnią porażkę poniósł sześć lat temu

Djoković w poniedziałek awansował do drugiej rundy tegorocznych zmagań, pokonując 6:3, 6:3, 7:6 (7-4) Argentyńczyka Pedro Cachina (68. ATP). Odniósł tym samym 29. zwycięstwo z rzędu na Wimbledonie. Doświadczony Serb jest niepokonany od pięciu lat i notuje czwartą najdłuższą serię w Erze Open. Więcej zwycięstw z rzędu zanotowali na londyńskich kortach jedynie Pete Sampras (31, Djoković może go wyprzedzić w tym roku), Roger Federer (40) oraz Bjorn Borg (41).

Venus Williams nagle padła na kort. Przeraźliwy krzyk. Trybuny zamilkły

36-latek ostatnią porażkę na Wimbledonie poniósł w 2017 roku, kiedy w ćwierćfinale z Czechem Tomasem Berdychem skreczował przy stanie 7:6 (7-2), 2:0 dla rywala. Od tego momentu jest niepokonany i wywalczył w tym czasie cztery trofea (w 2020 roku Wimbledon został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa).

Jeszcze lepszą serię Djoković notuje na korcie centralnym, gdzie pokonał Cachina. Na tym obiekcie nie przegrał od 2013 roku (porażka w trzech setach z Andym Murrayem w finale imprezy).

Doświadczony Serb stoi przed szansą na wywalczenie w tym sezonie kalendarzowego Wielkiego Szlema. 36-latek wygrał już Australian Open i Rolanda Garrosa i do osiągnięcia celu brakuje mu dwóch triumfów. Djoković już dwukrotnie był bardzo blisko takiego wyczynu. W 2015 roku zabrakło mu zwycięstwa we French Open, a w 2021 w US Open. W obu przypadkach przegrywał w finałach tych imprez.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Świat zachwyca się Igą Świątek. "Uważajcie na nią". A Chińczycy? Najlepiej

Rywalem Djokovicia w drugiej rundzie tegorocznego Wimbledonu będzie Jordan Thompson (70. ATP). Australijczyk w meczu otwarcia pokonał 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7-4), 6:3 Amerykanina Brandona Nakashimę (55. ATP).