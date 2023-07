Świat zachwyca się Igą Świątek. "Uważajcie na nią". A Chińczycy? Najlepiej

"Najlepsza rakieta na świecie wchodzi do drugiej rundy i wysyła ostrzeżenie do reszty stawki. Uważajcie na nią" - czytamy w Puntodebreak.com po meczu Igi Świątek z Lin Zhu. Polka pewnie wygrała i awansowała do kolejnej rundy, a zagraniczne media pochwaliły jej występ.

3 Fot. Alastair Grant / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl