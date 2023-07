Odważna deklaracja Venus Williams. "Tylko ja mogę to zrobić"

Starsza z sióstr Williams, 43-letnia Venus, zdobyła siedem tytułów wielkoszlemowych, w tym pięć na Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008). Obecnie zajmuje jednak dopiero 558. miejsce w rankingu WTA.

Venus Williams gra w Wimbledonie dzięki otrzymaniu od organizatorów dzikiej karty. Amerykanka przyznała przed rozpoczęciem turnieju, że nie czuje nerwów.

- Nie myślałem o tym zbyt wiele (śmiech). Robię to od dawna. Zasadniczo jestem profesjonalistą. Nerwy? Zawsze jest nadzieja, pragnienie, nie wiem, czy nerwy też mi towarzyszą, ale czuję, że najwięcej w tej chwili jest dużo chęci dobrej gry - powiedziała Williams na konferencji prasowej.

Gdy dziennikarz spytał ją, czy już wie, co będzie robić po zakończeniu kariery, Amerykanka odważnie zapowiedziała też, że może grać nawet w wieku 50 lat.

- Nigdy nie grano w tenisa na profesjonalnym poziomie w wieku 50 lat, więc jeśli jest ktoś, kto mógłby tego spróbować, to jestem to właśnie ja - zapowiedziała Venus Williams.

Czy Wimbledon jest dla niej nawet bardziej wyjątkowym turniejem niż US Open? - dopytywali dziennikarze.

- Ten turniej wiele dla mnie znaczy. Wielkie Szlemy to turnieje, które znaczą dla mnie najwięcej, więc zagranie przed własną publicznością jest wielkim przywilejem. Jednak w tej chwili jestem całkowicie skupiona na Wimbledonie. Do US Open jest jeszcze daleko - przyznała Venus Williams.

Amerykanka w I rundzie Wimbledonu zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną (76. WTA). Rywalka do turnieju również dostała się dzięki otrzymaniu dzikiej karty. Mecz rozpocznie się w poniedziałek ok. godz. 18.30.