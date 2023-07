Iga Świątek zrzuciła z ramion wielki ciężar. "To jest ta różnica"

Iga Świątek z Wimbledonu 2022 to nerwy i błędy. Iga Świątek z rozpoczętej w poniedziałek edycji londyńskiego turnieju to zupełnie inna tenisistka i różnicę tę dostrzega każdy. Rok temu męczyła się od pierwszego spotkania i odpadła w trzeciej rundzie. Teraz zaczęła tak, że łatwo było zapomnieć, iż jeszcze 12 miesięcy temu korty trawiaste były synonimem wielkich kłopotów pierwszej rakiety świata. A jak ważna była dla niej dobra i pewna gra w meczu otwarcia z Chinką Lin Zhu (6:1, 6:3) widać było po jej reakcji tuż po ostatniej akcji. Wyskoczyła wtedy w górę z radości. Rok temu w dół ciągnął ją ciężar oczekiwań.

Ciężar ubiegłorocznych sukcesów i ulga po tegorocznym

Iga Świątek udział w poprzedniej edycji Wimbledonu zakończyła porażką z Francuzką Alize Cornet na korcie nr 1. W poniedziałek odczarowała ten obiekt, pokonując Zhu. Wydaje się, że takie drobne rzeczy czasem mogą być ważne dla tenisistek pod kątem mentalnym, ale nie dla 22-latki, bo nie miała ona świadomości, że to właśnie ta arena.

- Szczerze mówiąc, to nie pamiętałam o tym. A to dlatego, że kort nr 1 i centralny wydają się tutaj bardzo podobne do siebie. Teren wokół pola gry wygląda tak samo. W Paryżu dwa największe obiekty wizualnie znacząco się różnią - tłumaczyła na konferencji prasowej.

Polka jednak - tak jak zapewne wszyscy inni - dostrzega różnicę, jaka zaszła w niej samej i jej podejściu. Przyznaje, że poprzednio trudno jej było zapomnieć o serii zwycięstw. Do Londynu przyjechała, mając na koncie 35 wygranych meczów z rzędu.

- Po Roland Garros wszyscy o tym mówili. Na moich ramionach spoczywał duży ciężar. Starałam się to przepracować, nie skupiać się na tym. Zwykle tak właśnie robię. Ja naprawdę nie patrzę na liczby czy statystyki. Ale nie było łatwo, zwłaszcza że wcześniej nie grałam w tamtym sezonie na trawie. Teraz czuję się znacznie swobodniej. Zdobyciem tytułu wielkoszlemowego w tym roku (obroniła tytuł w Paryżu - red.) zrealizowałam swój cel. Byłam naprawdę szczęśliwa z tego powodu, była potem okazja do świętowania. Poprzednio czułam większe oczekiwania. To jest ta różnica - analizowała tenisistka trenera Tomasza Wiktorowskiego.

Pomruk niepokoju kibiców Igi Świątek słychać było trzykrotnie. Szybko ucichł

Szkoleniowiec ten przez wiele lat prowadził Agnieszkę Radwańską, która na trawie czuła się jak ryba w wodzie i czarowała efektownymi zagraniami. Świątek przyznała, że obecnie procentuje u niej praca wykonana pod okiem tego trenera zarówno rok temu, jak i w ostatnich tygodniach.

- Czuję się trochę pewniej, bo zagrałam kilka meczów na trawie. Zrobiliśmy naprawdę superrobotę z trenerem. Pokazał mi kilka rzeczy, które mogą sprawić, że moja gra będzie trochę bardziej efektywna. To, co chciałam dziś zrobić, zadziałało i mam nadzieję, że przez kolejne dni też tak będzie - zaznaczyła.

A nad jakimi elementami konkretnie pracowała pod kątem specyfiki gry na trawie? W poprzednim sezonie chodziło o czucie piłki i slajsa, a teraz o grę z głębi kortu i pracę stóp. Pierwsza rakieta świata mocno podkreślała kilkakrotnie wagę ubiegłotygodniowego występu w turnieju WTA w Bad Homburg. Rozegrała tam trzy mecze, po czym przed półfinałem wycofała się i przeniosła do Londynu.

- Teraz jest łatwiej, by "kliknęło", bo nie jestem tak zardzewiała. Grałam trochę meczów na trawie. Czułam, że mogę to zrobić. To dało mi dużo pewności siebie. Z roku na rok szybciej się przystosowuję i przyzwyczajam do tej nawierzchni. Moje doświadczenie rośnie i dzięki temu też gra mi się coraz łatwiej. Może to pokocham? - spytała retorycznie z uśmiechem.