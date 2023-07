Iga Świątek jak przyczajony tygrys. Wiedzą, co mówią

Zhu Lin jest 34. w rankingu WTA. Chinka ma 29 lat, jest doświadczona i gra najlepszy sezon w karierze. W tym roku dotarła m.in. do drugiego tygodnia Australian Open, po drodze eliminując m.in. Marię Sakkari, a w czwartej rundzie odpadając po trzysetowym boju z byłą liderką rankingu WTA Wiktorią Azarenką.

Teraz w pierwszej rundzie Wimbledonu Zhu Lin przekonała się, jak mocna jest aktualna numer jeden światowego tenisa.

Świetny start Igi Świątek w Wimbledonie. Nawet deszcz nie wybił jej z rytmu

Chinka dostała owację, bo nie przegrała 0:6

Przy wyniku 0:5 i 15:40 bezradna wcześniej Zhu Lin obroniła dwa setbole dla Świątek i po chwili zdołała wygrać gema. Od tysięcy widzów zgromadzonych na korcie numer jeden Chinka dostała za to owację. Ale ci ludzie w znakomitej większości przyszli po to, by podziwiać Polkę.

Iga Świątek to juniorska mistrzyni Wimbledonu z 2018 r., która w kolejnych latach, już w dorosłej karierze, na świętej trawie nie błyszczała. Seniorski turnieje kończyła do tej pory na pierwszej, czwartej i trzeciej rundzie. W Londynie zagrała dotąd tylko osiem meczów - wygrała pięć, trzy przegrała. To bilans zupełnie nieprzystający do tego z Roland Garros (28:2 i trzy zdobyte tytuły), US Open (13:3 i jeden zdobyty tytuł), a nawet z Australian Open (15:5, najlepszy wynik to półfinał).

Iga na trawie rośnie

Mimo to wielu ekspertów i kibiców spodziewa się, że teraz na Wimbledonie Świątek rozegra siedem meczów. Czyli, że dotrze do finału.

Raz, że Iga miała dobre losowanie - trudniej wygląda druga połowa drabinki, tam są m.in. mistrzyni sprzed roku Jelena Rybakina, a także Aryna Sabalenka, a więc mistrzyni tegorocznego Australian Open, i Karolina Muchova, z którą Iga dopiero co mierzyła się w finale Roland Garros.

Dwa, że Iga na trawie rośnie. Mecz z Zhu Lin był czwartym, jaki rozegrała w bieżącym sezonie na tej nawierzchni. Kilka dni temu Świątek z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała z gry w półfinale turnieju WTA 250 w Bad Homburgu, ale zanim to zrobiła, wygrała tam w bardzo dobrym stylu mecze z Tatjaną Marią (to półfinalistka Wimbledonu sprzed roku), Jil Teichmann i Anną Blinkową.

Tak Amerykanie piszą o Świątek. "Wciąż jest bardzo zielona"

Zhu Lin to najwyżej notowana tenisistka, jaką Świątek pokonała na trawie. Ale ona gra w Wimbledonie piąty raz i wygrała tylko jeden mecz. Dla Polki to była dopiero rozgrzewka przed trudniejszymi wyzwaniami. Ale od stanu 5:0 przez kilka kolejnych gemów była to rozgrzewka solidna, bo Zhu Lin postawiła wszystko na jedną kartę i przez jakiś czas ryzykując trafiała.

W drugim secie było nawet 1:0 i 40:15 dla Chinki przy serwisie Igi, ale Iga spokojnie się wybroniła. Był też gem serwisowy Świątek wygrany przez Chinkę - na 2:2. Ale po chwili Iga odpowiedziała przełamaniem powrotnym i zaraz uciekła na 4:2.

Przez deszcz suchą nogą

W tym drugim secie była też 25-minutowa przerwa spowodowana opadami deszczu. Przy wyniku 6:1, 4:3 i przy serwisie Świątek tenisistki zeszły z kortu, a wróciły, dopiero gdy kort przykryto dachem. Wróciły na - uwaga - zaledwie siedem minut.

Pomruk niepokoju kibiców Igi Świątek słychać było trzykrotnie. Szybko ucichł

Wygrywając ten mecz 6:1, 6:3 w godzinę i 21 minut Świątek pokazała dużą pewność. Małe problemy pokonywała bardzo szybko. W sumie zagrała aż 22 uderzenia kończące przy 16 niewymuszonych błędach (Zhu Lin miała 7 winnerów i 17 niewymuszonych błędów). Pokazywała tenis wszechstronny, zbilansowany, mimo że to była jeszcze naprawdę spokojna, trochę przyczajona wersja najlepszej tenisistki świata.

W drugiej rundzie Wimbledonu Świątek zagra z Martiną Trevisan (64 WTA) albo z Sarą Sorribes Tormo (84 WTA).