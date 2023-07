W tym momencie serca polskich kibiców zamarły. Co się stało Idze Świątek?

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła tegoroczny Wimbledon. Najlepsza tenisistka świata w pierwszej rundzie pokonała w godzinę, 21 minut 29-letnią Chinkę Lin Zhu (34. WTA) 6:1, 6:3. Polka miała zdecydowanie więcej winnerów (22-7) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (16-17).

Od początku meczu Iga Świątek kontrolowała przebieg wydarzeń na korcie. Dwa razy przełamała rywalkę i wygrywała już 5:0. Jedyny groźny moment był w tym secie w piątym gemie przy prowadzeniu Polki 4:0, 40:15. Wtedy Polka zaserwowała, a rywalka zagrała returnem. Świątek próbowała do niego dobiec, ale niebezpiecznie poślizgnęła się na korcie i upadła na kort. Błyskawicznie jednak Polka wstała i na szczęście skończyło się tylko na strachu, bo od razu wróciła do gry. W kolejnej akcji Świątek zdobyła punkt i wygrała gema do 30.

- Jedyny groźny moment pierwszego seta. Iga Świątek - Zhu Lin 6:1 - napisał na Twitterze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

- Pierwszy mecz Igi Świątek w tegorocznej edycji Wimbledonu z ostatnim pojedynkiem z poprzedniej łączy jedynie kort nr 1. Różnica w grze polskiej tenisistki była bowiem bardzo duża. Wtedy była kłębkiem nerwów, a w poniedziałek pomyłki zdarzały się jej sporadycznie i przeważnie zaciskała pięść po udanej akcji. Pomruk niepokoju jej kibiców na trybunach słychać było trzykrotnie i w obu przypadkach szybko ucichł - pisała z Londynu o meczu Świątek - Lin Zhu - Agnieszka Niedziałek, korespondentka Sport.pl.

Iga Świątek w II rundzie Wimbledonu zagra ze zwyciężczynią meczu: Martina Trevisan (Włochy, 64. WTA) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania, 84. WTA).