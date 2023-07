Hubert Hurkacz zmiótł rywala z kortu! Wystarczyło półtorej godziny gry

Jakie oblicze zobaczymy Huberta Hurkacza na Wimbledonie? - mogli zastanawiać się polscy kibice przed rozpoczęciem tegorocznego turnieju. Czy to sprzed dwóch lat, kiedy grał kapitalnie i awansował do półfinału, po drodze pokonując nawet słynnego Rogera Federera, czy może to sprzed roku, kiedy Polak już w I rundzie niespodziewanie odpadł, przegrywając z Hiszpanem Alejandro Davidovichem-Fokiną (34. ATP).

Dominacja Huberta Hurkacza w pierwszym secie

Jedno było pewne - statystyki były zdecydowanie za Polakiem. Najlepszy wynik Hurkacza w Wimbledonie, to półfinał 2021, a Hiszpan tylko dwa razy był w III rundzie. W dodatku Polak na trawie ma bilans: 19 zwycięstw i 15 porażek (55 proc.). Tymczasem 35-letni Ramos-Vinalos (76. ATP) rozegrał 27 spotkań i wygrał zaledwie siedem (tylko 25 proc.).

W pierwszym secie Hurkacz całkowicie dominował. Wygrał go 6:1 w zaledwie osiemnaście minut. Polski tenisista kapitalnie spisywał się zwłaszcza w swoich gemach serwisowych (dwa z nich trwały zaledwie minutę). Miał nawet serię wygranych 13 punktów z rzędu przy swoim podaniu!

Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany. Już pierwsze cztery gemy trwały dłużej niż cała pierwsza partia. Kluczowy okazał się siódmy gem. Przy stanie 30:30 Hiszpan serwował, a Polak w wymianie poszedł do siatki. Ramos-Vinalos miał łatwą sytuację, by go minąć, ale trafił z forhendu w siatkę. Przy break-poincie doszło do wymiany i Hiszpan wyrzucił piłkę z forhendu za linię końcową.

Ramos-Vinalos mógł jednak błyskawicznie odrobić straty. W kolejnym gemie miał trzy break-pointy. Żadnego z nich jednak nie wykorzystał. Duża w tym zasługa świetnych serwisów Hurkacza. Polak wygrał tego seta 6:4. Miał w nim więcej winnerów (13-9) i mniej niewymuszonych błędów (3-9). Ani razu nie przegrał swojego gema serwisowego!

Dla Polaka był to najkrótszy mecz w I rundzie turnieju wielkoszlemowego. Trwał tylko godzinę, 36 minut.

Przerwa z powodu deszczu nie zaszkodziła Hurkaczowi

Na początku trzeciego seta nastąpiło coś, co na pewno nie uszczęśliwiło Hurkacza. W Londynie zaczął padać deszcz. Pauza w grze najpierw trwała osiem minut, a po jednej rozegranej akcji, niemiecki sędzia ogłosił przerwę, zawodnicy błyskawicznie zeszli do szatni, a kort został zasłonięty. Przerwa trwa ponad półtorej godziny. Na szczęście dla Polaka nie miała ona wpływu na losy spotkania.

Tuż po powrocie na kort, Hurkacz przełamał Hiszpana i prowadził 2:1. W kolejnym gemie rywal mógł odrobić straty, ale faworyt znów uratował się dobrymi serwisami. Potem Polak umiejętnie pilnował swoich gemów serwisowych. W trzech z nich przegrał zaledwie cztery punkty.

Hurkacz miał w meczu więcej winnerów (29-19) i popełnił mniej niewymuszonych błędów (13-23). Wygrał też aż 84 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywal 63 proc.).

Hurkacz w II rundzie Wimbledonu zagra ze zwycięzcą meczu: Dusan Lajović (Serbia, 56. ATP) - Jan Choinski (Wielka Brytania, 164. ATP).

Inne dotychczasowe wyniki I rundy Wimbledonu mężczyzn: