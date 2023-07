Świetny start Igi Świątek w Wimbledonie. Nawet deszcz nie wybił jej z rytmu

Iga Świątek w poniedziałek rozpoczęła rywalizację w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polska tenisistka nie miała szczęścia w losowaniu I rundy, trafiła bowiem na najwyżej sklasyfikowaną, a jednak nierozstawioną tenisistkę. Mowa o 29-letniej Chince Lin Zhu, która w momencie losowania zajmowała w rankingu WTA 33. miejsce (obecnie jest 34.), a w turnieju w Nottingham doszła aż do półfinału. Polscy kibice wierzyli jednak, że po dobrych występach w Bad Homburg Świątek także na Wimbledonie zacznie turniej w dobrym stylu.

Świetny start Igi Świątek na Wimbledonie. Nawet deszcz nie wybił jej z rytmu

Pierwszy gem zwiastował duże kłopoty dla liderki rankingu, ale obawy się nie potwierdziły. Zhu zaczęła dobrze i szybko uzyskała break pointa. Być może jednak podrażniła tym tylko Świątek, bo ta odpowiedziała w fantastycznym stylu. Polka weszła na swój najwyższy poziom, zdobyła aż 11 punktów z rzędu i zamiast przełamania dla Chinki, zrobiło się 3:0 dla Świątek z przełamaniem do zera w drugim gemie.

Polka szła za ciosem. Prowadziła już 5:0 i 40:15 po serii dobrych returnów przy serwisie rywalki. Wówczas Zhu się przebudziła. Zaczęła grać ryzykowniej, mocniej i przede wszystkim - celniej. Wybroniła break pointy i wygrała pierwszego gema w tym meczu, a po chwili też postawiła się Idze przy jej serwisie. Polka nie dała się jednak złamać, wygrała pierwszego seta 6:1.

Drugą partię lepiej rozpoczęła Zhu, która wygrała siedem z ośmiu rozegranych akcji. Przy własnym prowadzeniu w secie 1:0 miała dzięki temu dwa break pointy. Świątek jednak znów zareagowała na kłopoty - nie dość, że obroniła serwis, to jeszcze przełamała w kolejnym gemie przeciwniczkę, wychodząc na prowadzenie 2:1.

Gdy wydawało się, że Polka ma już kontrolę nad tym spotkaniem, niespodziewanie przy stanie 40:15 przy jej serwisie przydarzyła się jej seria błędów bekhendowych, która pozwoliła Zhu uzyskać pierwsze w meczu przełamanie i doprowadzić do remisu 2:2. Problem Chinki polegał na tym, że nie poszła za ciosem i po chwili znów łatwo straciła serwis.

Przy stanie 4:3 dla Igi Świątek z przełamaniem nad wimbledońskimi kortami zaczęło padać, co doprowadziło do przymusowej przerwy, która trwała ponad 20 minut i zakończyła się zasunięciem dachu nad kortem nr 1. To jednak nie wybiło Polki z rytmu - wygrała szybko dwa gemy, tracąc w nich zaledwie trzy punkty i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.

Iga Świątek pokonała Chinkę Lin Zhu 6:1, 6:3 i pewnie awansowała do II rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W niej Polka zmierzy się z Włoszką Martiną Trevisan (WTA 64) lub Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (WTA 84).