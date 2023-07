Pomruk niepokoju kibiców Igi Świątek słychać było trzykrotnie. Szybko ucichł

Dokładnie rok i jeden dzień później Iga Świątek wróciła na londyński kort nr 1. Wówczas przegrała na nim w trzeciej rundzie z Francuzką Alize Cornet 4:6, 2:6, teraz pokonała na otwarcie Chinkę Lin Zhu 6:1, 6:3. To rywalki o bardzo zbliżonej pozycji w rankingu WTA, ale Polka - choć zarówno wtedy, jak i teraz występowała w roli pierwszej rakiety świata i była świeżo po triumfie w Roland Garros - pokazała zupełnie inną twarz.

Nauka z Niemiec dała efekty. Zupełnie inna Iga Świątek

Choć Świątek zaczęła ubiegłoroczny występ w Wimbledonie od zwycięstwa 6:0, 6:3 nad chorwacką kwalifikantką Janą Fett (252. WTA), to już wtedy widać było, że nie czuje się dobrze na tamtejszej trawie. Przyjechała wtedy bez żadnego przetarcia na tej nawierzchni, a z ciężarem serii 35 wygranych meczów z rzędu. Dwie rundy jeszcze przetrwała, ale od początku główną składową jej gry były nerwy i błędy. Już w drugiej rundzie, przeciwko 138. na światowej liście Holenderce Lesley Pattinamie Kerkhove, straciła seta, a jej fani przecierali oczy ze zdumienia.

W trzeciej rundzie doświadczona Cornet okazała się dla Polki zbyt spokojna i zbyt regularna. Tenisistka trenera Tomasza Wiktorowskiego co rusz posyłała piłkę na aut lub w siatkę. W pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że marzy już tylko o tym, by ten mecz jak najszybciej się skończył i by jak najszybciej mogła zejść z kortu.

Te przykre wspomnienia skutecznie w poniedziałek zatarła. Tym razem tydzień wcześniej w ramach adaptacji do trawy wystąpiła w turnieju WTA w Bad Homburg, gdzie doszła do półfinału (wycofała się w piątek, wskazując jako powód problemy zdrowotne). Od pierwszego meczu w Niemczech była wyraźnie spokojniejsza i na każdym kroku widać było, że zamierza cierpliwie uczyć się gry na tej nawierzchni. Efekty tego nastawienia widać było też w pierwszym meczu Wimbledonu. Zaczęła od mocnych i celnych zagrań, po których sama zaciskała pięść, a jej fani na trybunach bili brawo.

Ciemne chmury w drugim secie

Fani Świątek w pierwszym secie zaniepokojeni mogli być tylko raz - gdy przy prowadzeniu 4:0 i 40:30 Polka się poślizgnęła. Po chwili gromkimi brawami nagrodzono Chinkę, która zdołała wreszcie zapisać na swoim koncie gema, ale na więcej faworytka jej w tej partii nie pozwoliła.

W drugim secie nad Polką zaczęło się zbierać trochę ciemnych chmur - dosłownie i w przenośni. W drugim gemie krótka chwila dekoncentracji sprawiła, że musiała dwukrotnie bronić się przed przełamaniem. Chinka poczuła się nieco pewniej i pokazała paroma zagraniami, że nieprzypadkowo niedawno dotarła do półfinału imprezy WTA w Birmingham. Polka jednak na przełamanie powrotne rywalki odpowiedziała drugim z rzędu "breakiem" i uspokoiła sytuację.

Wydawało się, że tenisistkom przeszkadzać będzie tego dnia tylko wiatr, ale w trzecim gemie pojawiły się pierwsze krople deszczu. Na tyle jednak delikatne, że gry nie przerwano. Po kilkunastu minutach już jednak opady na tyle przybrały na sile, że zawodniczki zeszły do szatni, a barwa dostali wolontariusze, którzy w błyskawicznym tempie zakryli kort. Po wznowieniu gry Świątek znów grała jak w pierwszym secie i dokończyła dzieła. Dała też wyraźny sygnał, że Iga Świątek w wydaniu ubiegłorocznym tym razem w Londynie się nie pojawi.