Wyjaśniamy, o co chodzi z tajemniczym napisem na stroju Igi Świątek. Nowość dla kibiców

Iga Świątek rozpoczęła zmagania podczas Wimbledonu. To jedyny wielkoszlemowy turniej, w którym tenisistka nie awansowała dalej, niż do czwartej rundy (w 2021 roku). Świątek przystąpi do rywalizacji po dobrym przetarciu, które miała w turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. Wtedy nie ukończyła zawodów z powodu problemów zdrowotnych, ale jej gra na trawiastych kortach rozbudziła nadzieje, że w Londynie będzie zawodniczką, która do końca powalczy o końcowy tryumf.

Tradycyjnie już dla Wimbledonu sportowcy wystąpią na nim w białych, jednolitych strojach. Nie inaczej będzie w przypadku Igi Świątek, która przed rokiem występowała w komplecie przygotowanym przez firmę Asics.

Od niedawna 22-latkę na kortach ubiera jednak inna firma, co pewnie wiedzą bardziej wtajemniczeni fani Świątek oraz samego tenisa. Tym, którzy mogą być zaskoczeni tajemniczym napisem "ON" na stroju czy czapce Polki wyjaśniamy, że to nazwa nowego sponsora, z którym od marca współpracuje Iga Świątek.

- Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim. Mamy zamiar wspólnie się rozwijać i pozytywnie wykorzystywać nasz wpływ. #jazda - napisała w marcu Świątek, gdy ogłosiła współpracę z ON, które w przeszłości sponsorowało legendarnego Rogera Federera.

Pierwszy mecz podczas tegorocznego Wimbledonu Iga Świątek rozegra przeciwko Chince Lin Zhu. Początek tego spotkania przewidziany jest na godzinę 14:00, a relację tekstową z tego meczu oraz innych polskich reprezentantów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.